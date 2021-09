Mobile Gaming App Store Champs

Handelsidee

Mobile Gaming ist in den letzten Jahren explodiert. Im Jahr 2020 gab es weltweit 2,69 Milliarden Spieler für mobile Spiele. Darüber hinaus dominierten mobile Spiele den Umsatzanteil im App Store (66 %). Wir können davon ausgehen, dass diese Zahlen bis Ende 2028 stark weiter steigen werden. Weitere Key Facts von Statista:



-Der Umsatz im Segment Mobile Games wird 2021 etwa 97.974 Mio. € betragen.

-Laut Prognose wird im Jahr 2025 ein Marktvolumen von 143.828 Mio. € erreicht; dies entspricht einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 10,07% (CAGR 2021-2025).

-Im Segment Mobile Games wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2025 laut Prognose 2.228,4 Mio. Nutzer betragen.

-Die Penetrationsrate wird 2021 bei 23,9 % liegen und im Jahr 2025 voraussichtlich 28,5 % erreichen.

-Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU, engl. Average Revenue Per User) wird bei 54,45 € erwartet.

Im weltweiten Vergleich zeigt sich, dass am meisten Umsatz in China erwartet wird (36.734 Mio. € im Jahr 2021).





Für mich einer der zukünftigen Märkte der nicht richtig wahrgenommen wird. Hier werden die stärksten Spieler Publisher und Advertiser zusammengefasst.



