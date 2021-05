MRS. Moneypenny

Handelsidee

In diesem Musterdepot werden ausschließlich Aktien aufgenommen, welche unter dem Kaufpreis von 1 € liegen.

Es handelt sich ausschließlich um so genannte Pennystocks - Aktien. Der Verbleib der Aktien in dem Portfolio ist abhängig von der jeweiligen Kursentwicklung. Der Anlagehorizont ist überwiegend mittelfristig .

Die Zusammensetzung des Portfolios ist branchenübergreifend.







