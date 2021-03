Handelsidee

Idee

Das Multi-Strategie Investment 1 Portfolio kombiniert verschiedene Teilstrategien zu einer Gesamtstrategie. Die vollständig regelbasierten Anlagestrategien basieren auf wissenschaftlichen Modellen. Menschliche Verhaltensmuster und Emotionen sollen ausser Acht gelassen werden.



Ziel

Es sollen Titel herausgefiltert werden, die ein starkes Momentum aufweisen. Gleichzeitig soll der Fokus aber auch auf die Risiken gelegt werden. Eine Kombination mehrerer Regeln soll das Verlustrisiko in einer Krise reduzieren und Renditepotential in einer Phase steigender Kurse schaffen. Der Investitionsgrad soll dabei flexibel angepasst werden.



Strategie

Die Multi-Strategie soll Momentum-, Trendfolge- sowie Saisonal-Ansätze kombinieren. Dabei soll eine Trendfolgestrategie auf den HDAX sowie zwei Strategien zur momentumbasierten Selektion von Aktien aus dem Nasdaq-100 zum Einsatz kommen. Sollten sich keine solche Titel qualifizieren oder eine Stopp-Loss Marke den Verkauf der Werte auslösen, soll eine Saisonal-Strategie mit Teilen des Kapitals greifen. Dabei soll in ein DAX- oder Short-DAX ETF investiert werden. Das wikifolio soll je nach Marktlage eine Variation der Investitionsquote aufweisen und kann auch taktisch zu Teilen short gehen.



Universum / Diversifikation / Haltedauer

Es wird angestrebt, ca. je 3 Werte aus dem HDAX und Nasdaq-100 ins Portfolio aufzunehmen. Ebenfalls sollen DAX ETF, wie auch Short DAX ETF zum Einsatz kommen. Die Diversifikation über unterschiedliche Momentumansätze, Anlageregionen und Währungen soll für ein attraktives Chance-Risiko-Profil sorgen. Die Werte sollen so lange im wikifolio gehalten werden, als es die Kriterien in den oben genannten Teilstrategien zulassen.



Zielrendite

Es wird angestrebt, den MSCI World Index mittel- bis langfristig zu übertreffen.

mehr anzeigen