Unsere Handelsstrategie für das Schüleraktienportfolio konzentriert sich darauf, langfristige Investitionen in Unternehmen zu tätigen, die in nachhaltig wachsenden Sektoren operieren. Wir streben eine diversifizierte Portfoliobalance an, um Risiken zu minimieren, und behalten dabei aktuelle wirtschaftliche Trends im Auge, um fundierte Entscheidungen zu treffen.