Nachtexpress

Handelsidee

In diesem wikifolio soll ausgenutzt werden, dass ein Teil der professionellen Marktteilnehmer Positionen zum Ende der Arbeitszeit, meist zwischen 15 und 16 Uhr, glattstellt. Das führt meines Erachtens oft, aber nicht immer, zu nachmittags nachgebenden und morgens anziehenden Kursen. Dieser Effekt soll hier mit kurzfristigen Positionen auszunutzen versucht werden, also mit Kauf am Nachmittag und Verkauf am Vormittag, insbesondere von Hebelpapieren. Die Umsetzung soll regelmäßig davon abhängen, ob aus meiner Sicht eine Chance auf ein positives Gap zum nächsten Vormittag hin gesehen wird. Und es hängt auch davon ab, ob der wikifolio-Trader zu den maßgeblichen Zeiträumen überhaupt wird handeln können. Das geht nicht jeden Tag.

Bis zu ca. 50% des wikifolio-Volumens können in Hebelpapieren investiert werden.

Kurzfristige Positionen, insbesondere Hebelpapiere und für die beabsichtigte Overnight-Idee, können sowohl marktbreit (etwa bezogen auf den DAX oder andere große Indizes) eingegangen werden als auch starke Kursausschläge einzelner Aktien ausnutzen. Hierbei sollen in der Regel charttechnische Aspekte berücksichtigt werden.

Die anderen Positionen des wikifolios soll möglichst Verluste abfedern, aber auch gleichmäßigere Erträge generieren. Dafür kommt das gesamte wikifolio-Anlageuniversum in Frage, bevorzugt Standardaktien, ETF und offene Immobilienfonds. Für diese Titel sind längere Haltefristen beabsichtigt, für ihre Auswahl fundamentale Kriterien (KGV, KBV, bisherige und erwartete Rendite). Ebenso kann auch eine größere Cashposition gehalten werden.

Ziel soll insgesamt nicht der kurzfristige Höchstgewinn sein, sondern eine vielleicht erreichbare Outperformance gegenüber einem buy-and-hold-Ansatz.

Die Entscheidungen sollen in der Regel auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen wie Presse und Börsenforen im Netz getroffen werden. mehr anzeigen