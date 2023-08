On-Demand-Lieferungen

Tauchen Sie ein in die tiefgreifenden Veränderungen, die die E-Commerce-Landschaft mit DoorDash als Mittelpunkt umgestalten. Laut Edge by Ascential's wegweisender Marktanalyse wird DoorDash bis 2025 bemerkenswerte 48,57 Milliarden US-Dollar Bruttowarenwert (GMV) in den Markt einspeisen, eine Verdopplung gegenüber den Zahlen von 2020. Die Prognosen hallen noch lauter wider und sehen DoorDash als drittgrößten E-Commerce-Giganten in den Vereinigten Staaten, der bis 2025 lediglich Amazon und Walmart.com folgen wird. Das Szenario entfaltet sich in den Seiten des Berichts "Chancen der Lieferdienstvermittlung nutzen", einem aufschlussreichen Insight-Bericht, der den dynamischen Markt der Lieferdienstvermittlung unter die Lupe nimmt. Der Bericht beleuchtet die fortlaufende Beschleunigung des On-Demand-Lebensmittelbereichs und prognostiziert einen Anstieg des GMV-Verkaufs um fast 150%, der bis 2025 voraussichtlich 76,27 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Inmitten dieses aufsteigenden Trends wird erwartet, dass DoorDash einen bedeutenden Teil des US-amerikanischen Lieferplattform-Marktes erobern wird, mit Uber und Instacart rasch dahinter, jeweils mit 20%, wie von den Analysten von Edge Retail Insight dargelegt. Ursprünglich Vorreiter im Bereich Restaurantlieferung, hat DoorDash sich in die Lebensmittelbranche ausgeweitet, angetrieben von der pandemiebedingten Nachfrage. Die Expansion erfolgte schnell und strategisch mit Partnerschaften über ein breites Spektrum von Einzelhändlern hinweg. Die jüngsten Kooperationen mit Lola, Hims & Hers und Rite Aid verdeutlichen den Ehrgeiz der Marke, die vielfältigen Kundenbedürfnisse im Gesundheits-, Wellness- und Alltagsbedarf zu bedienen. Der Bericht untersucht weiterhin die GMV-Verlaufskurve von Uber, die voraussichtlich 27,58 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gestärkt durch ihren Liefervermittlungszweig, Uber Eats.