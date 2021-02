Handelsidee

Das Ziel des PHI Dynamik III Wikifolios ist es, überdurchschnittliche Renditen unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld, durch die Investition in Aktien und derivate Finanzinstrumente, in welchen Hebel zum Einsatz kommen, zu erzielen. Das PHI Dynamik III Wikifolio investiert in Aktien und Derivate (Zertifikate und Optionsscheine). Das gesamte zur Verfügung gestellte Anlageuniversum wird hierfür genutzt. Es sollen sowohl langfristige Trends abgebildet werden als auch kurzfristige volatile Marktphasen ausgenutzt werden. Überwiegend findet die technische Analyse, wobei hier Elemente der Elliott-Wellen Theorie einfließen, bei der Anlageentscheidung Berücksichtigung. mehr anzeigen