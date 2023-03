Das 'Value Potential' Wikifolio verfolgt die Handelsidee, in Unternehmen mit einem hohen Wertsteigerungspotenzial zu investieren. Die Grundlage hierfür ist, dass der Wert einer Aktie nicht immer unmittelbar vom aktuellen Aktienkurs abhängt, sondern auch von anderen Faktoren wie der Qualität des Managements, dem Marktpotenzial des Unternehmens und anderen wirtschaftlichen Indikatoren beeinflusst wird. Die Kriterien nach denen Aktien gehandelt werden, basieren auf einer gründlichen Analyse des Unternehmens und dessen Finanzlage. Hierbei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: das Gewinnwachstum, die Marktstellung des Unternehmens, seine Wettbewerbsfähigkeit, der Cashflow, die Verschuldung, sowie das Potenzial für künftiges Wachstum und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Die Haltedauer der Wertpapiere soll idealerweise dauerhaft sein. Es ist das Ziel, in Unternehmen zu investieren, die ein langfristiges Potenzial aufweisen und eine kontinuierliche Wertentwicklung erwarten lassen. Hierbei wird die Anlagestrategie auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet, um auch in volatilen Zeiten stabil zu bleiben und langfristige Renditen zu erzielen. Als Quellen zur Analyse von Unternehmen und zur Bewertung des Investmentpotenzials werden neben aktuellen Geschäftsberichten auch Branchenanalysen, Nachrichten aus der Wirtschaftspresse sowie Online-Plattformen zur Finanzanalyse und -bewertung genutzt. Darüber hinaus werden auch aktuelle Trends und Entwicklungen in der jeweiligen Branche und im Marktumfeld berücksichtigt, um frühzeitig auf Chancen und Risiken zu reagieren.