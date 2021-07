Psychoaktiv Invest

Handelsidee

Es soll überwiegend in Aktien investiert werden die meiner Meinung nach mit Psychedelika in Verbindung stehen und von seiner Verbreitung profitieren.

Es soll überwiegend in den USA, Kanada und Europa investiert werden.

Es soll überwiegend in die werte investiert werden die meiner Meinung nach guten Zugang zum Kapitalmarkt haben.

Es soll überwiegend in die Werte investiert werden die meiner Meinung nach die beste Markenbildung (Brands) erreicht haben.

Es soll überwiegend in die Werte investiert werden die meiner Meinung nach den höchsten Spezialisierungsgrad erreicht haben.

Es sollen Aktien gehandelt werden.

Die Halte Dauer einzelner werte kann je nach Entwicklung variieren.

Es soll zur Entscheidungsfindung die Fundamentale Analyse herangezogen werden.