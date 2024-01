OptiRent - die optimale Rentenvorsorge: Mindestens 80% werden sicher in Anleihen investiert - wegen der breiteren Streuung und des geringeren Risikos erfolgt die Investition in Anleihe-ETFs. Die Anpassung der Anleihen erfolgt immer zum Beginn eines Monats - sollte der Anteil der Anleihen dort unter 80% liegen, wird sofort auf über 80% aufgestockt. Bis zu 20% des Wikifolios werden in Aktien-ETFs sowie punktuell in Derivaten angelegt (Derivate vor allem als Absicherung in unruhigeren Börsenzeiten). Eine Anlage in Einzelaktien erfolgt nicht. Wer eine Beimischung von chancenreichen Aktien wünscht, dem empfehle ich als Ergänzung zum "OptiRent" mein Wikifolio "Chancen in Aktien".