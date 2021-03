Recycling Pfand Second Life

Handelsidee

Der Rohstoffhunger der Welt nimmt immer weiter zu. Daher wird es immer wichtiger Produkte zu recyceln um wieder an die wertvollen Ausgangsmaterialien zu gelangen. Noch besser wäre es, erst gar nicht zu Müll werden zu lassen und Pfandsysteme einzuführen oder dem Produkt eine zweite Chance zu geben.

Dieses wikifolio konzentriert sich daher auf Unternehmen, welche in diesen drei Bereichen tätig sind. Dazu zählen auch Firmen, welche in der Aufbereitung von Wasser tätig sind.

Hierzu soll ein Pool an Unternehmen erstellt, welcher im Laufe der Zeit erweitert werden kann. Die Investitionsentscheidung soll anhand der relativen Stärke der Kurse geschehen und die die Anlage erfolgt in Aktien, welche überwiegend eine langfristige Haltedauer aufweisen können.

Zur Messung der Börsenstimmung sollen vier Hauptindikatoren und der Fear-and-Greed-Indikator von CNN-Money überprüft werden. Befinden sich einer der Stimmungsmesser im negativen Bereich, so soll ein Derivat auf einen Index (bspw. S&P500) als Absicherung dienen.

Die Überprüfung der Indikatoren und der Stärke der Aktien soll in der Regel einmal in der Woche erfolgen. Insofern kein Kauf- oder Haltekriterium erfüllt ist, kann die Cashquote erhöht sein.



mehr anzeigen