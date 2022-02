Bitcoin Macro Trend DCA

Handelsidee

Dieses Portfolio handelt Bitcoin als Macro Trend Follower. Der Portfolio- und Cashanteil wird je nach „Marktübertreibungen“ dynamisch zwischen bis zu 10% bis 90% Cashanteil angepasst. So wollen wir die durchaus drastische Volatilität von Bitcoin auf ein Minimum abfedern um Ertrag, Risiko und Verlust zu optimieren und letztlich die großartige Entwicklung von Bitcoin bei geringerer Volatilität sogar „outperformen“. Dieses Portfolio soll dem langfristigen, sicheren Vermögensaufbau in dieser neuen Anlageklasse dienen, ohne dem Anleger den Hürden und Risken der Beschaffung, Verwahrung und Preisschwankungen auszusetzen und trotzdem an Erträgen dieser Zukunftstechnologie erfolgreich aber risikoärmer zu partizipieren. mehr anzeigen