Safety Defense and Security

Handelsidee

Sicherheitstechnologien werden immer wichtiger in einer immer komplexeren Welt. Bei steigendem Bevölkerungszahlen werden Konflikte wahrscheinlicher. In diesem Wikifolio werden deshalb entsprechende Aktien mit einem langfristigen Fokus erworben. Kurzfristig Trades stehen dabei nicht im Vordergrund. Schwerpunkt werden US-Titel sein. Neben klassischen Rüstungsunternehmen werden auch Aktien gekauft, die sich mit Sicherheitstechnologien in Computerbereich beschäftigen. mehr anzeigen