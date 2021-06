Saisonality rocks

Handelsidee

Bei diesem wikifolio handele ich nach zwei Ansätzen: Fundamentalanalyse und Saisonalität.



Mein erster Schritt ist immer der Aktienscreener um fundamental starke Aktien zu identifizieren. Der nächste Schritt sind geeignete Muster der Saisonalität von Aktien zu finden, die bis zu 90 Jahre in die Vergangenheit zurückreichen.



Anhand dieser Analyse versuche ich kurzfristig (<90Tage) Aktien zu identifizieren und zu traden, die in der aktuellen Situation in der Vergangenheit ein positives Change-Risiko-Verhältnis haben. Beispielsweise muss dabei eine Win-Trade-Quote aus der Vergangenheit von mind. 70% im betrachteten Zeitraum vorliegen. Es kann sein, dass ich die Werte im wikifolio mit einem Limit nach unten absichere.



Der Anlagehorizont je Wert soll nicht länger als ist in der Regel nicht länger als <120 Tage betragen. Dividendenwerte sind kein wesentlicher Bestandteil meiner Strategie. Ich versuche das Portfolio gleich zu gewichten und zu diversifizieren. Einerseits vom Anteil pro Wert zum wikifolio-Gesamtwert, andererseits versuche ich, das keine Branche übergewichtet ist.



Es wird angestrebt weniger als 10 Werte im Portfolio zu halten.