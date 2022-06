Gesundheit - Health and Care

Es leben immer mehr Menschen auf unserem Planeten, und vor allem immer mehr älter werdende Menschen; und leider auch zahlreiche Menschen, die immer noch keinen ausreichenden Zugang zu einer grundlegenden Gesundheitsversorgung haben. Man muss kein Finanzexperte sein, um zu erkennen, dass das Thema Gesundheit auch in Zukunft eine wegweisende Rolle spielen wird. Unabhängig von Zinsen, Inflation, Konjunktur – medizinische Versorgung und Medikamente werden immer gebraucht. Und, nicht zuletzt seit der Covid19-Pandemie, zeigt sich auch immer deutlicher die Bedeutung von Impfstoffen. Das wikifolio besteht zu 100% aus Aktien, es werden keine Derivate oder ETFs genutzt, und die Cash-Position wird zu jeder Zeit geringgehalten, sodass das wikifolio immer am Markt investiert ist. Insgesamt wird eine Buy-and-Hold-Strategy mit einem langfristig und nachhaltig ausgerichteten Anlagehorizont verfolgt. Es werden Aktien von 15 bis 20 Unternehmen gehalten, wobei auf kleinere und riskantere, bzw. noch nicht profitable, aber vielversprechende Hoffnungsträger ein kleiner Anlagebetrag entfällt als auf größere, bereits am Markt etablierte Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Zukunftsträchtigkeit und Nachhaltigkeit der jeweiligen Geschäftsmodells der Unternehmen. Das wikifolio basiert auf dem Sustainable Development Goal 3 der UN, "Good Health and Well-Being". Einige meiner wikifolios orientieren sich an je einem der 17 SGDs, und decken somit Themenbereiche ab, die jetzt und in Zukunft entscheidende Rollen spielen werden, im Kampf gegen den Klimawandel, und auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Welt.