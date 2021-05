Handelsidee

Das Seasonal Business-Portfolio soll auf dem saisonalen Handel basieren. Transaktionen sollen ausschließlich dann stattfinden, wenn eine hohe Trefferquote, in einem möglichst langen Zeitraum, erzielt wurde. Investiert werden soll überwiegend in Aktien.



Die Haltezeit soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. In Ausnahmefällen kann ein Wert auch langfristig gehalten werden.



Mein Ziel ist es, nach Möglichkeit eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Demgegenüber könnte meiner Meinung nach ein erhöhtes Risiko entstehen. mehr anzeigen