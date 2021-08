HighTech und MedTech

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen Aktien aus den Bereichen Informationstechnologien (Hard- & Software) und Medizintechnik gehandelt werden. Dabei soll sich auf wenige Titel konzentriert werden, die in ihrem Segment eine Marktführungsposition innehaben.

Dadurch soll ein Portfolio entstehen, das aus Aktien mit einem starkem Wachstumspotential besteht und von langfristigen Markttrends profitiert.



Die Branchen IT und MedTech wurden speziell ausgewählt, da diese als besonders stark wachsende Märkte gelten und auch in Zukunft eine große Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung spielen. Sie haben sich außerdem als außerordentlich krisensicher gezeigt und bilden somit eine solide Basis für dieses Wikifolio. mehr anzeigen