Toport Asien

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden bevorzugt asiatische Aktien gehandelt. Das Ziel des Wikifolios ist von der asiatischen Wirtschaftskraft zu profitieren. Dieses Portfolio strebt hohe Renditen bei erhöhtem Risiko an. Die Unternehmen werden vor allem dann gekauft, falls ein großes Markpotential besteht oder falls diese unterbewertet sind. Des Weiteren wird eine mittel- bis langfristige Anlage angestrebt. Das Portfolio investiert vermehrt in große Unternehmen, jedoch werden auch Startups und kleine Unternehmen nicht vernachlässigt. Es werden auch nicht umbedingt jeden Tag Trades ausgeführt, dennoch werden regelmäßig Gewinnmitnahmen durchgeführt und bei Crashgefahr wird ein Stop-Loss Limit gesetzt. Denn das Wikifolio strebt nach einer nachhaltigen Geldanlange. mehr anzeigen