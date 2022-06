Top Halbleiter Aktien

Die Nachfrage an Halbleiterchips ist in den vergangen Jahrzehnten rasant gestiegen. Diese sehr hohe Nachfrage ist auf die zunehmende Digitalisierung zurückzuführen. Halbleiterchips befinden sich in sehr vielen Produkten, wie z.B in Smartphones, Computer, Festplatten und auch Autos. Jahr führ Jahr werden die Prozessoren und Grafikkarten die unteranderem in Computern und Smartphones stecken immer schneller und Effizienter. Während vor etwa 40 Jahren lediglich 130000 auf einem Chip waren sind es heute teilweise über 10 Milliarden. Gerade in den letzten 10 Jahren hat die Halbleiterbranche einen enormen Aufschwung erfahren und viele Halbleiteraktien haben sich teilweise verzehnfacht. Auch in den kommenden Jahren wird die Nachfrage weiter wachsen und auch das Metaverse bietet noch große Wachstumschancen für die Halbleiterunternehmen. In diesem Portfolio werde ich daher in die meiner Meinung nach besten Aktien in der Halbleiter Aktien investieren. Darunter befinden sich klassische Halbleiterhersteller aber auch die Zulieferer der Halbleiterindustrie. Ich werde hier auch auf keine großen Chashreserven im Portfolio achten um möglichst die reine Performance der Aktien darzustellen. Auf eine Dividendenauszahlung lege ich in diesem Portfolio keinen Wert.