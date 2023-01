Trend_Invest

Bei diesem Wikifolio geht es in bestimmten Trends kurz- bis mittelfristig (6 Monate bis 1,5 Jahre) zu investieren. Ziel ist natürlich bestmögliche Performance zu erzielen. Es wird sowohl in etablierten Unternehmen als auch in Newcomer investiert. Im Durchschnitt werde die Wertpapiere etwa 9 Monate gehalten. Meine Entscheidungen beziehen sich zuerst auf charttechnische Analysen und soziale Tendenzen abgebildet in verschiedensprachigen Medien.