Thief Shark Growing Capital Z

Handelsidee

Hier wird Zukunft gehandelt. Grundlage dieses aktiv verwalteten Portfolios ist die Vorstellung, welche Technologien und welche Firmen in der nächsten Dekade eine führende Rolle spielen. Dementsprechend ist der Anlagehorizont hier sehr weit in die Zukunft gerichtet, aktuelle Kursbewegungen spielen zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Es wird hauptsächlich in Einzelwerte investiert, aber auch in ETF/Fonds, um diversifiziert ganze Branchen abzudecken. Innovation, Disruptivität und gesundes Wachstum sind hier Auswahlkriterien der sich im Portpolio befindlichen Assets. Neue Trends und Entwicklungen werden verfolgt und sobald die entsprechenden Aktien handelbar sind, in das Portfolio eingepflegt. Leider ist es bei vielen Titeln, die ich auf der Watchlist habe und teilweise auch schon anderweitig handele so, dass diese hier noch nicht handelbar sind. Deswegen wird hier immer eine relativ große cash-Position gehalten, um entsprechend reagieren zu können. Bei den meisten Werten werden in der Regel mehrere Stop-Loss-Orders gesetzt, die bei steigenden Kursen nachjustiert werden, da das Portfolio sehr umfangreich ist und deshalb nicht immer alle Positionen unter ständiger Beobachtung stehen. Sollte bei einem bestimmten Instrument solch eine Stop-Loss-Order ausgeführt werden oder gar mehrere hintereinander, so werden die Gründe dafür zeitnah genauestens analysiert und es wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu günstigeren Kursen erneut in diesen Wert investiert. Einzelaktien, die auch in verschienen Fonds/ETFs zu finden sind, wird eine kleinere Position als anderen Einzelwerten zugedacht. Andererseits bekommen Wertpapiere von denen nicht nur ich selbst absolut überzeugt bin, eine größere Gewichtung innerhalb des Portfolios eingeräumt. Als kursfristiges Ziel ist eine Verdopplung des Kapitals in den ersten 2 Jahren geplant. Nach 5 Jahren wird hier eine Verfünffachung angestrebt, nach 10 Jahren sollte sich das Kapital deutlich mehr als verzehnfacht haben. mehr anzeigen