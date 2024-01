Algo Based Crypto Trading

In diesem Wikifolio sollen auf Basis von Algorithmen Long- und Shortpositionen auf börsengehandelte Zertifikate, ETCs und ETPs auf die Kursentwicklung von Kryptowährungen gehandelt werden. Die Priorität liegt dabei auf Bitcoin und Ethereum. Die Entscheidungsfindung soll dabei im Wesentlichen auf der technischen Analyse basieren. Hierbei können auch Methoden aus der künstlichen Intelligenz / Artificial Intelligence (AI) eingesetzt werden. Die Priorität bei der Optmierung dieser Algorithmen liegt weniger darin, den Croypto-Markt in der Performance zu schlagen, sondern darin, die Volatilität und insbesondere die Abwärtsrisiken in diesem Markt so weit wie möglich zu minimieren.