TWV Diversifikator

Handelsidee

Das wikifolio soll gezielt in unterschiedlichen Regionen, Branchen, Rohstoffen, Währungen oder Kryptowerten investieren. Es sollen vorrangig Wertpapiere gekauft werden, die in typischen Weltindex-ETF nicht oder meines Erachtens nicht ausreichend hoch enthalten sind. Hierfür sollen überwiegend Aktien-Indexfonds (ETF) sowie ETC und Zertifikate eingesetzt werden. Die Wertpapiere sollen meist mittel- bis langfristig gehalten werden. Ein Austausch oder eine Neugewichtung sollen erfolgen, wenn sich die fundamentale oder technische Bewertung eines Wertpapiers ändert.



Die Auswahl der Wertpapiere soll vorrangig nach fundamentaler Analyse erfolgen (v.a. Marktstruktur, Konjunkturverlauf, Inflation, Fiskalpolitik, Wirtschaftspolitik). Die Gewichtung aller Wertpapiere soll laufend überwacht und bei Bedarf angepasst werden. Hierbei sollen vorrangig Stimmungsindikatoren und Technische Analyse eingesetzt werden (Chartanalyse, Trendlinien). mehr anzeigen