Top25US Arbeitgeber

Handelsidee

Professor Alex Edmans, Finanzprofessor der London Business School, konnte in seinen Studien eine signifikate Outperformance von Aktien-Unternehmen nachweisen, die in einem Ranking der besten Arbeitgeber, bzw. der zufriedensten Mitarbeiter vertreten waren. Das wikifolio folgt der Hypothese, dass ein Portfolio aus Unternehmen mit den zufriedensten Mitarbeitern zu einer Outperformance des Marktes führt.

Das wikifolio soll jeweils Positionen der 25 beliebtesten Arbeitgeber (börsennotiert) in den USA enthalten (dies können auch nicht-US-amerikanische Unternehmen sein). Dabei sollen alle Positionen nach Möglichkeit gleichgewichtet sein. Ein Rebalancing soll in der Regel einmal jährlich erfolgen, wenn neue Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit veröffentlicht werden. Die Daten basieren dabei auf einem jährlich publizierten Ranking eines international renommierten Wirtschaftsmagazins, das die Daten jährlich in Form von Mitarbeiterbefragungen erheben lässt.

Zur Umsetzung der skizzierten Handelsidee soll das wikifolio ausschliesslich Aktienpositionen enthalten, die in der Regel überwiegend langfristig gehalten werden sollen. Im Falle von Delistings, Fusionen, etc. sollen die Positionen unterjährig durch die im zugrundeliegenden Ranking nachfolgenden börsennotierten Unternehmen ersetzt werden. Ebenso können unterjährig Teilverkäufe von Positionen zur Gebührenfinanzierung durchgeführt werden. mehr anzeigen