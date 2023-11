Unentdeckte Value Zukunft

Anlagestrategie: Das Wikifolio fokussiert sich auf die Investition in Aktien und Branchen, die aktuell nicht im Fokus des Marktes stehen oder als unterbewertet gelten. Es verfolgt eine langfristige, antizyklische Anlagestrategie, die darauf abzielt, in solche Aktien oder Branchen zu investieren, die ein potenzielles Aufwärtspotenzial aufweisen. Gleichzeitig werden auch führende Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, dominanter Marktposition und aussichtsreichen Zukunftsperspektiven berücksichtigt. Nachhaltige Unternehmen sollen auch berücksichtigt werden, da diese langfristig als interessant eingeschätzt werden. Entscheidungsprozess: Die Entscheidungsfindung basiert auf einer Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse. Während die fundamentale Analyse auf die finanzielle Stärke und die Geschäftsmodelle der Unternehmen fokussiert ist, dient die technische Analyse dazu, günstige Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Die endgültige Entscheidung für eine Investition wird getroffen, nachdem eine gründliche Bewertung der potenziellen Risiken und Chancen erfolgt ist. Anlagehorizont und Risikomanagement: Das Wikifolio ist auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet und nimmt dabei Marktvolatilitäten in Kauf. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios ist vorgesehen, um auf Marktveränderungen reagieren zu können. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, um das Risiko zu streuen und das Portfolio auszubalancieren. Die Positionsgröße soll auch je nach Investment dem Risiko des Investments angepasst werden.