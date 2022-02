Fusion von Value und Innovation

Handelsidee

Im Rahmen dieses Wikifolios sollen zwei scheinbar gegensätzliche Investmentansätze kombiniert werden. Dabei soll das Ziel sein die Vorteile beider potenziell auszunutzen, da beide ihre Existenzberechtigung haben. Dementsprechend sollen sowohl Aktien nach dem Value Prinzip, angelehnt an Warren Buffet (Cash-Flow, KGV orientierte Bewertung,DCF) als auch innovative Aktien nach dem exponentiellen Wachstum (KUV, PEG Ratios, Marktpotenzial etc.) ausgesucht werden.



Dies kann, durch eine gute Balance zwischen den zumeist als "langweilig" erachteten Value Titeln und potenziell risikoreicheren innovativen Titeln, eine interessante Kombination ermöglichen.





Der Anlagehorizont sollte dennoch weiterhin mittel- bis eher langfristig (Ziel: 5 Jahre) sein. Die Aktien sollen global ausgewählt werden und dementsprechend soll keine Region spezifisch fokussiert werden. mehr anzeigen