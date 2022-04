Value Select German Mid Cap

Handelsidee

Das Anlageuniversum setzt sich ausschließlich Indextiteln des Deutschen MID-Cap-Aktienindex zusammen. Die Portfoliostruktur wird anhand von quantitativen Kriterien zusammengestellt und dient der langfristigen Anlage. Ein Einzeltitel liefert dann ein Kaufsignal sofern alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:



1) Dividendenkontinuität: Das erste Qualitätskriterium ist eine stabile Dividendenpolitik der Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Forecast muss höher oder zumindest gleich hoch sein wie im Vorjahr.



2) Risk-Return: Das Verhältnis zwischen Risiko (Volatilität) und Ertrag (Dividendenrendite) soll in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Das Risk-Return-Kriterium ist dann positiv, sofern die Risiken niedriger oder die Erträge höher sind als im Vergleich. Das Verhältnis zwischen Dividendenrendite und Volatilität muss im Indexvergleich im oberen Quantil liegen.



3) PE Ratio: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE Ratio oder KGV) ist das Verhältnis zur Bewertung eines Unternehmens, das den aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie misst. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis des Titels muss unterhalb des Index-KGV liegen. Die Aktie ist somit günstiger als der Index.



4) PBV Ratio: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (PBV-Ratio) ist eine substanzorientierte Kennzahl zur Beurteilung der Börsenbewertung einer Aktiengesellschaft. Hierbei wird der Kurs einer einzelnen Aktie in Relation zu ihrem anteiligen Buchwert, das heißt dem auf die Aktionäre entfallenden Eigenkapital je Aktie, gestellt. Eine Aktie gilt dann als unterbewertet, sofern deren aktuelle PBV Ratio unterhalb des 5jährigen Durchschnittes liegt. Das PBV Ratio muss kleiner sein als deren 5jähriger Durchschnitt.



Ein Titel steht dann zum Kauf sofern alle o.g. Kriterien positiv sind. Die Portfoliogewichtung erfolgt abschließend auf Basis der zu erwarteten Dividendenrendite. Die Aktien mit einer hohen Dividendenrendite erhalten ein Portfolioübergewicht. Bezogene Dividenden werden in den jeweiligen Titel reinve mehr anzeigen