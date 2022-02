Verfallshandel - AI

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Neustart Nach einem herausragenden Jahr geriet das Vorgängerwikifolio ab Ende des Jahres in Schräglage. Mehrere Monate in Folge wurden die Zielsetzung beim Verfall verfehlt und führten zu einem Verlust der 100% Marke. Der Januarverfall bot eine klare Zielsetzung für die Stillhalter, die aber speziell am Verfallstag selbst nur noch das Schlimmste verhindern konnten. Das wikifolio, welches im Namen den Begriff "All in" trug, wurde deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar so massiv, dass das Weiterführen keinen Sinn ergab. Also musste erst einmal die Situation analysiert und die gemachten Fehler betrachtet werden. Aber auch das was zuvor gut lief sollte in die Bewertung mit einfließen. So wurde jetzt einiges modifiziert, aber der Kern beibehalten. Dieser Neustart soll ein nach wie vor performantes wikifolio ermöglichen, welches aber besser gegen Gefahren gewappnet ist.