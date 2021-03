Hebelprodukte 2

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Der Gemüsegarten ist bestellt. Das war richtig Arbeit. Auch wenn ich nicht alle Samen bekommen habe, die ich gerne gehabt hätte, so ist doch für jeden Geschmack etwas dabei. Es sind zugegeben auch einige zarte Pflänzchen dabei, die einen Hagelsturm wohl nicht überleben werden. Wenn der Wettergott mir aber wohlgesonnen ist, so hoffe ich auf eine reichhaltige Ernte. Die Geldmengenerhöhung wird die Inflation und die Rohstoffpreise (Lynas, Anglo American, Barrick Gold) weiter anfachen, die bei anziehenden Konjunktur (BMW, Aurelius, Indus, Evonik) steigen werden. Old Commerce (Telekom, Dt. Bank) darf auch nicht fehlen. @ Markus W.: Für den Tipp gebe ich dir zwei Bier aus. Ich hoffe, ich mache dich in nächster Zeit nicht zum Alkoholiker. Auch wenn sich viele Shorties bei Tesla schon die Finger verbrannt haben, so gehe ich einerseits davon aus, dass es für Tesla auf dem höheren Absatzniveau schwieriger wird, die hohen Wachstumsraten beizubehalten insbesondere auch aufgrund der höheren Konkurrenz, die technologisch aufgeholt hat. Zudem werden die Emissionszertifikate, die für einen Großteil des Gewinns verantwortlich sind, in naher Zukunft eher weniger Wert sein, da die Konkurrenz vermehrt eigene Elektroautos auf dem Markt bringt. Zudem kann die Qualität auch für schlechte Nachrichten sorgen. Beim Bitcoin möchte ich eine kurzfristige Korrektur nutzen (Bitcoingroup short). China mit enormen Wachstumspotential (JD, Weibo, Pinduoduo, Trip) darf auch nicht fehlen. Als Trendwerte sind MDAX, Nasdaq 100, Microsoft enthalten. Bei Teamviewer gehe ich von einer kurzfristigen Erholung aus, da die Marktreaktion zum Sponsoring in meinen Augen übertrieben ausgefallen ist. Im Gegenteil Zweifel ich auch nach Corona nicht am Erfolg des Geschäftsmodells. Bei der Ernte werde ich eher situativ vorgehen. Vielleicht reiße ich die eine oder andere mickrige Pflanze raus, um für die anderen mehr Platz zu schaffen. Es kann auch gut sein, dass ich einen Teil vom Gemüse unreif ernten muss, weil vielleicht ein Unwetter aufzieht. Man wird sehen, wie der Gemüsegarten gedeihen wird.