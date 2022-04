Stand: 7. November 2019

Die Informationen auf den Webseiten der wikifolio Financial Technologies AG (nachfolgend "Gesellschaft" genannt) sind ausschließlich zur privaten Nutzung durch natürliche Personen mit Wohnsitz in einem Land der Europäischen Union, sowie in der Schweiz und in Norwegen bestimmt. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Gewähr im Hinblick darauf, dass die Informationen auf diesen Webseiten für die Nutzung an anderen Orten geeignet oder verwendbar sind. Nutzer, die auf diese Webseite von anderen Orten aus zugreifen, tun dies aus eigenem Antrieb und auf eigenes Risiko. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen dieser Orte befinden.

Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG errechnet im Rahmen des elektronischen Handels eigene Kurse für Finanzinstrumente. Diese Kurse, sowie die von Lizenzgebern, die mit der Gesellschaft einen wirksamen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, erstellten wikifolio-Musterdepots werden von der Gesellschaft auf deren Webseiten ausschließlich zur privaten Nutzung ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit zur Verfügung gestellt. Informationen werden teilweise zeitverzögert (in der Regel bis zu 15 Minuten) dargestellt.

Die zum Abruf bereit gehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indices, Preise, Nachrichten und allgemeinen Marktdaten, sowie die mit den auf den Webseiten der Gesellschaft enthaltenen Darstellungswerkzeugen generierten und angezeigten Ergebnisse und wikifolio-Musterdepots dienen ausschließlich zur Information der Besucher von wikifolio.com und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die Gesellschaft macht sich diese Inhalte ausdrücklich nicht zu eigen; sie stellen nicht die Meinung der Gesellschaft dar.

An allen Webseiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalten, besitzen die Gesellschaft oder der jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller das Urheberrecht oder sonstige Schutzrechte. Eine Nutzung dieser Inhalte durch Dritte ist unzulässig und bedarf der vorhergehenden schriftlichen Zustimmung durch den Berechtigten.

Das Verbreiten von Verleumdungen, ruf- oder geschäftsschädigenden Äußerungen, Inhalten mit werbendem Charakter, sowie von Beiträgen illegalen Inhalts im wikifolio.com Blog oder sonstiger von der Gesellschaft angebotener Foren ist untersagt. Marktmanipulation und der Versuch hierzu sind verboten. Dies ist u.a. in der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch) geregelt.

Die Gesellschaft behält sich vor, entsprechende Inhalte jederzeit zu löschen, abzuschalten und Mitglieder von der Nutzung des wikifolio.com Blog oder sonstiger von der Gesellschaft angebotener Foren auszuschließen.

Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren Inhalte oder der mit den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten Ergebnisse, im Ganzen oder in Teilen, darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch vorgenommen werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen bzw. sonstige Schutzrechtshinweise dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Alle darüber hinausgehenden Handlungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Gesellschaft. Handlungen, die im Rahmen eines gesondert mit der Gesellschaft abgeschlossenen Publizierungs- und Nutzungsvertrages durchgeführt werden, sind davon unberührt.

Der Abruf der bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Art und Weise geschehen, welche die Nutzung des wikifolio Online-Angebots auf deren Webseiten durch die übrigen Besucher nicht beeinträchtigt.

Die Einrichtung eines Links von anderen Webseiten auf eine der zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft, wird ausdrücklich untersagt; im Falle der Aufforderung zur Verlinkung des Nutzers durch die Gesellschaft, gilt diese Zustimmung als erteilt. Insbesondere ist es unzulässig, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Links in einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.

Die Gesellschaft versichert Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten mit der größten Sorgfalt und unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze erhoben, gespeichert und behandelt werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Cookies im Rahmen des Besuchs von wikifolio.com eingesetzt werden. Der Nutzer stimmt der Speicherung und Bearbeitung der persönlichen Daten, sowie der Nutzung von Cookies hiermit ausdrücklich zu.

Die Nutzung der Webseite darf nur durch volljährige Personen erfolgen. Durch die Annahme dieser AGB bestätigt der Nutzer, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Eine Nutzung durch maschinelles und/oder automatisiertes Auslesen oder ähnlichen Verfahren ist verboten. Maschinelle und/oder automatisierte Interaktionen (z.B. via API) ist nur nach vorhergehender schriftlicher Zustimmung durch die Gesellschaft erlaubt.

Disclaimer zu wikifolio-Musterdepots und Wertpapieren

Die auf den Webseiten der Gesellschaft aufgeführten Informationen, insb. wikifolio-Musterdepots, Wertpapiere und etwaige Kommentare dazu dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Dies gilt insbesondere für Länder, wo ein solches Angebot zum Kauf oder Verkauf rechtswidrig ist. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Besuchers erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Insbesondere wurden und werden die wikifolio-Zertifikate und andere Wertpapiere nicht gemäß dem United States Security Act 1933 registriert und dürfen nicht innerhalb der vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US Personen angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden weder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und werden weder in Australien, Kanada, noch in Japan oder an Personen, die in Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, angeboten oder verkauft.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung. Angezeigte Performance-Kennzahlen der jeweiligen wikifolio-Zertifikate beziehen sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Die auf den Webseiten der Gesellschaft aufgeführten wikifolio-Musterdepots und etwaige Kommentare sind urheberrechtlich geschützt.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte:

Die Gesellschaft bzw. mit dieser verbundene Unternehmen, halten an der Gesellschaft oder den Gesellschaften, deren Wertpapiere Gegenstand der zur Verfügung gestellten Inhalte, insbesondere von Ansichten, Einschätzungen oder Bewertungen sind, mindestens ein Prozent des Grundkapitals oder können eine entsprechende Beteiligung halten. Auch Organe, Führungskräfte sowie Mitarbeiter halten möglicherweise Anteile oder Positionen an Wertpapieren oder Finanzprodukten, die Gegenstand von Bewertungen sind. Organe der Gesellschaft bzw. Mitarbeiter können zudem Aufsichtsratsfunktionen bei Emittenten wahrnehmen, deren Wertpapiere Gegenstand von Bewertungen sind.

Haftungseinschränkung:

Die Gesellschaft haftet, soweit gesetzlich zulässig, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Sonstige Bestimmungen:

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechtes (IPRG) und des UN-Kaufrechtes.

Es wird die ausschließliche Gerichtsbarkeit des Handelsgerichtes Wien vereinbart.

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchsetzbar sein, so betrifft dies nicht die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen.