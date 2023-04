Plus 50 Prozent in einer Woche – Airbus hebt ab

In der Anfangsphase wurde die Erholung ja großteils von den potenziellen Krisengewinnern angeführt. In den vergangenen Tagen hingegen standen die vermeintlichen „Nachzügler“ ganz oben auf den Gewinnerlisten. Gefragt waren vor allem Aktien von Unternehmen, die von den zahlreichen Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur sowie den beschlossenen Rettungspaketen profitieren dürften. Genau dazu zählt zum Beispiel der Airline-Sektor. Die Aktie von Airbus , die während des Kurseinbruchs im Frühjahr fast zwei Drittel ihres Börsenwertes verloren hatte, konnte alleine in der ersten Juni-Woche um 50 Prozent zulegen.

Zwei wikifolios auf Allzeithoch

Der langjährige Börsenprofi Walter Peters ( riu ) hat davon gleich in mehreren seiner Musterdepots profitieren können.

Für das wikifolio Riu Trading, das mit einem Zugewinn von insgesamt 360 Prozent auf Allzeithoch notiert, hatte er Mitte Mai eine Position bei Airbus aufgebaut, die in der vergangenen Woche rentabel verkauft wurde: „Heute habe ich in die Marktstärke hinein das Depot etwas geleert und Cash aufgebaut. Eine größere Position Airbus konnten wir mit +25 Prozent verkaufen.“ Sogar noch besser lief es bei seinem bislang ähnlich erfolgreichen wikifolio Riu Trading - Relative Stärke. In einem vergleichbaren Zeitrahmen wurden hier durch den Einsatz eines Hebelprodukts Gewinne von bis zu 65 Prozent eingefahren. Auch dieses wikifolio handelt auf Rekordhoch.

Riu Trading riu DE000LS9BQQ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +274,5 % seit 19.12.2012 -22,5 % 1 Jahr 1,54 × Risiko-Faktor EUR 578.894,05 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +32 Prozent

Eine Ausnahme, die sich gelohnt hat

Davon ist Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE ) bei seinem wikifolio Investment 4.0 zwar noch ein kleines Stück entfernt. Dafür hat der freiberuflich als Trader tätige Doktor der Wirtschaftswissenschaften die Corona-Krise an den Börsen aber vergleichsweise gut überstanden. Der maximale Drawdown des Portfolios liegt gerade mal bei 23 Prozent. In den knapp drei Jahren seit der Eröffnung des Musterdepots wurde im Gegenzug eine durchschnittliche Jahresrendite von rund neun Prozent erwirtschaftet. Zum Vergleich: DAX und Euro Stoxx 50 pendeln bei der Performance in diesem Zeitraum lediglich um die Nulllinie. Normalerweise setzt der Trader auf Aktien von Firmen, die langfristig „von einer alternden Bevölkerung, einer zunehmenden Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung und Robotisierung profitieren“. Bei Airbus hat er aber eine Ausnahme gemacht und nach dem Absturz Ende Mai beherzt zugegriffen. Ein nahezu perfektes Timing: Gestern verkaufte Bußmann einen Teil der Position mit einem Kursplus von 35 Prozent.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +58,7 % seit 29.06.2017 -14,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 1.158.699,96 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +9 Prozent

Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 1.803.822,05 1138 52% 2 HelloFresh DE000A161408 2.347.810,82 473 66% 3 NEL NO0010081235 647.345,28 469 52% 4 Airbus NL0000235190 1.300.900,66 452 43% 5 Barrick Gold CA0679011084 704.320,44 416 61% 6 Lufthansa DE0008232125 54.930,33 360 45% 7 TUI DE000TUAG505 298.830,68 347 47% 8 Allianz DE0008404005 200.119,65 344 46% 9 ITM Power GB00B0130H42 767.617,88 338 59% 10 Nemetschek DE0006452907 6.103.074,47 325 50%

