BioNTech und Moderna weiter auf dem Vormarsch

Bei einer aktuellen Inzidenz von 12,2 errechnet sich in diesem Szenario für Anfang Oktober ganz konkret ein Wert von 781. Bis zum Monatsende wären sogar Inzidenzen von über 3000 möglich. Ob es soweit kommt, dürfte auch davon abhängen, wie viele Menschen sich in den kommenden Wochen impfen lassen. Aus Aktionärssicht stellt sich die aktuelle Lage mit Blick auf die Impfstoffhersteller auf jeden Fall positiv dar. Die sich schnell ausbreitende Delta-Variante verlangt nach einem aktualisierten Impfstoff und generell werden viele Menschen eine weitere Dosis benötigen, um ihren Schutz aufrecht zu erhalten. Das riecht nach weiteren Aufträgen für die führenden Produzenten wie Biontech oder Moderna .

Indexaufnahme treibt Moderna-Aktie

Beide Aktien sind in dieser Woche auf neue Hochs gestiegen, was zumindest bei dem US-Hersteller auch an anderen guten Nachrichten gelegen haben dürfte. „Moderna hat mit der Aufnahme in den S&P 500 neue Rekordhochs erreicht“, berichtet Christian Mallek von der Vermögensverwaltung SIGAVEST . Moderna selbst ist im wikifolio VV Aktien flexibel zwar nicht vertreten, dafür konnte aber Biontech als zweitgrößter Depotwert die Experten überzeugen.

Alle wikifolios mit Moderna im Depot! wikifolio-Suche

Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern: „Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nimmt die Bedeutung des Impfens weiter zu, obwohl in einigen Ländern das Impftempo nachlässt. Biontech gab gestern auch einen Zukauf für ihren Krebsbereich bekannt. Man nutzt die Gunst der Stunde und investiert in die Zukunft. Wir bleiben weiter investiert und sind auf die Zahlen zum zweiten Quartal gespannt, die im August kommen“, kommentiert Mallek. Das Ende 2013 eröffnete wikifolio notiert aktuell knapp unter Allzeithoch und kommt bei einem Plus von 143 Prozent auf eine jährliche durchschnittliche Steigerungsrate von 12 Prozent.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +145,8 % seit 04.11.2013

+63,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 22.843,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,0 Prozent

Relative Stärke in schwachem Marktumfeld

Lukas Gebauer ( DepotBlogDE ) setzt in seinem vor knapp neun Jahren ins Leben gerufenen wikifolio DepotBlog_de saisonal by Lukas Gebauer gleich auf beide Impfstoff-Giganten. „Mit Moderna und Biontech habe ich zwei Monster im Depot, die trotz der Marktschwäche unter hohem Volumen zulegen. Das ist genau die Eigenschaft, die man sehen will und deshalb sind sie auch so stark gewichtet im Depot“, schreibt der Trader, der im Schnitt bislang ein Jahresplus von 11,4 Prozent generieren konnte. Nachdem er bei Moderna am Dienstag eine größere Anzahl an Aktien mit 54 Prozent Gewinn veräußert hat, liegt deren Depotanteil jetzt noch bei 16 Prozent. Biontech ist mit 28 Prozent der größte der insgesamt nur sechs Titel im Portfolio.

DepotBlog_de saisonal by Lukas Gebauer DepotBlogDE DE000LS9BBX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +167,9 % seit 22.09.2012

+86,6 % 1 Jahr 1,30 × Risiko-Faktor

EUR 158.231,66 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,4 Prozent

90 Prozent Gewinn mitgenommen

Horst Alber ( Alber ) wiederum konzentriert sich aktuell nur auf Biontech, die als Nummer drei seines wikifolios Ethisch-ökologischer Mix dafür aber einen bedeutenden Anteil daran haben, dass das Musterdepot gerade vor dem Sprung auf neue Rekordhochs steht. Im Jahresdurchschnitt brachte es dieses wikifolio auf ein Plus von fast 21 Prozent. Bei Biontech hat der Trader nach den heftigen Kursgewinnen in den letzten Tagen ein paar Gewinne mitgenommen. Konkret wurden am Mittwoch Gewinne von rund 90 Prozent eingetütet.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +97,4 % seit 29.12.2017

+41,8 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor

EUR 234.630,80 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 20,8 Prozent

Alle wikifolios mit BioNTech im Depot! wikifolio-Suche

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 BioNTech US09075V1026 422.890,13 441 54% 2 Nvidia US67066G1040 469.425,76 416 63% 3 AMC Entertainment US00165C1045 112.427,50 376 44% 4 Moderna US60770K1079 4.888.549,51 367 50% 5 GameStop US36467W1099 21.694,52 344 39% 6 Apple US0378331005 409.353,41 343 58% 7 Siemens Energy DE000ENER6Y0 1.025.547,20 285 75% 8 HelloFresh DE000A161408 1.662.824,70 283 55% 9 mwb fairtrade DE0006656101 364.519,19 240 43% 10 Steico DE000A0LR936 385.749,60 237 59%