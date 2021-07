Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Amazon . Trader Felix Gaitzsch ( sonnenbrille ) kennt die Gründe für die aktuelle Beliebtheit des E-Commerce-Giganten: „Amazon ist weiterhin ein stark wachsendes Unternehmen mit guten Zahlen zum ersten Quartal 2021. Auch der Prime-Day war dieses Jahr ein Erfolg. Die operative Entwicklung wird nach der Durststrecke von einem Jahr nun wieder im Aktienkurs ersichtlich. Ich gehe davon aus, dass es so weitergeht.“ In Gaitzschs wikifolio sonnenbrille 360 Grad ist Amazon aktuell mit 4,4 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Portfolio-Position.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen IT-Dienstleister Realtech. Dessen Börsenwert hat sich in den letzten sieben Handelstagen beinahe halbiert. Zuvor hatte sich der Wert in etwas weniger als einem Monat mehr als verdreifacht. Verantwortlich für diese Kurs-Achterbahn sind nicht etwa Fundamentaldaten, sondern Reddit-Trader. In der Hoffnung auf schnelle Gewinne, trieben sie den Preis der Realtech-Aktie in die Höhe. Letzte Woche kippte dann die Stimmung und der Kurs fiel ins Bodenlose. Einige Trader witterten hier eine Kaufgelegenheit.