Nach geglückter Kapitalerhöhung: SGL Carbon im Fokus

Die Aktie von SGL Carbon zählt nicht gerade zu den Lieblingen der wikifolio-Trader. Dafür war die Performance des mittlerweile „nur“ noch im SDAX notierenden Titels in der Vergangenheit einfach zu schlecht. Auf Sicht von drei Jahren ist der Börsenwert des Unternehmens um rund 70 Prozent gefallen. Allein 2016 haben Aktionäre bislang ein Minus von gut 30 Prozent zu beklagen, womit SGL Carbon einer der vier Index-Flops des laufenden Jahres ist. In der vergangenen Woche wurde die Aktie bei wikifolio.com plötzlich aber doch recht häufig gehandelt. Grund dafür war die Kapitalerhöhung des Unternehmens und die dadurch verursachten Kursschwankungen. Während sich die Großaktionäre SKion und BMW an der Kapitalmaßnahme beteiligt haben, ließ Volkswagen seine Bezugsrechte durch ein Bankenkonsortium verkaufen. Bei überdurchschnittlich hohen Börsenumsätzen kam es zu teilweise massiven Verkäufen der Aktie. Erst gestern konnte sich der Kurs wieder stabilisieren. Dem Unternehmen sind im Zuge der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung rund 180 Mio. Euro an Bruttoemissionserlös zugeflossen. Das Geld soll zur Stärkung des Eigenkapitals sowie der Rückzahlung ausstehender Schulden eingesetzt werden und die finanzielle Flexibilität des Konzerns erhöhen.

Konstantin Müller („Narodus“) hat den Kursrutsch der vergangenen Tage genutzt, um bei SGL Carbon in die fallenden Notierungen hinein eine Position in seinem wikifolio „Goldene Schildkröte“ aufzubauen. Obwohl er einen kleinen Teil schon wieder verkauft hat (mit 2 Prozent Verlust), ist die Aktie mit einem Depotanteil von gut 14 Prozent in dem insgesamt aus zwölf Einzelwerten und einem Short-DAX-ETF bestehenden Portfolio immer noch sehr prominent vertreten. Sein am Dienstag veröffentlichter Kommentar deutet darauf hin, dass sich daran so schnell auch nichts ändern dürfte: „Meine Annahme bei SGL ist ein ordentliche Erholung, nachdem die Bezugsrechtfrist ausgelaufen ist, hier muss ich mich jedoch noch ein wenig in Geduld üben.“ Wie lange diese Geduld anhält, hängt vielleicht auch von den Transaktionen anderer Akteure ab. Da sich der Trader eigenen Aussagen nach „zahlreiche Ideen“ von dem sehr erfolgreichen, bei wikifolio.com aber nicht im realen Börsenmodus agierenden Trader „HBecker“ holt und dieser ebenfalls bei SGL Carbon engagiert ist, könnte es gut sein, dass es sich hier um einen der immer häufiger zu beobachtenden „Copy-Trades“ handelt. In dem seit Februar existierenden wikifolio handelt Müller aber auch seine eigenen Ideen und will mit dieser Kombination langfristig bei „möglichst geringen Verlusten“ eine „Performance über dem Markt“ generieren. Bislang wurde bei einem maximalen Drawdown von rund 12 Prozent ein Kursplus von 24 Prozent erzielt. Das im Mai aufgelegte wikifolio-Zertifikat weist eine Performance von 4 Prozent aus.

Walter Peters („riu“) hat Stand jetzt ein besseres Timing bei der Aktie bewiesen. Für sein wikifolio „Riu Trading“ sammelte er den Titel gestern Morgen knapp über der Marke von 8 Euro ein und löste den Bestand schon am Nachmittag mit einem Gewinn von rund 2,2 Prozent wieder auf. Der seit rund 20 Jahren an der Börse agierende Trader ist hier wohl zum wiederholten Male seiner Strategie gefolgt, „aus den Emotionen der anderen Händler Kapital zu schlagen“. Das nahezu voll investierte Portfolio besteht aktuell aus zwölf Aktien mit den beiden Versorgern E.On (rund 15 Prozent Depotanteil) und RWE (18 Prozent) als Schwergewichte. Das Ende 2012 gestartete wikifolio hat bei einer Performance von 163 Prozent gerade ein neues Allzeithoch markiert. Mit dem seit Februar 2014 handelbaren wikifolio-Zertifikat konnten Anleger bislang ein Plus von 73 Prozent erzielen. Dass Anleger trotzdem „nur“ gut 400.000 Euro investiert haben, dürfte vor allem an dem hohen Maximalverlust von gut 41 Prozent liegen.

10 Aktien mit den meisten Trades (15.12-22.12.2016)

Name ISIN TradingVolume All Trades Buys Sells Deutsche Bank DE0005140008 168710,8705 347,00 187 160 M4E DE000A0MSEQ3 18716,25365 305,00 5 300 S&T AT0000A0E9W5 598861,8683 218,00 142 76 Hypoport DE0005493365 746540,8848 203,00 133 70 Daimler DE0007100000 34761,79749 181,00 77 104 Commerzbank DE000CBK1001 124990,3724 177,00 102 75 SGL Carbon DE0007235301 774662,1184 168,00 126 42 Evotec DE0005664809 33463,67711 165,00 105 60 Nvidia US67066G1040 72248,51202 151,00 99 52 Vonovia DE000A1ML7J1 188123,4515 148,00 96 52

Basis: alle investierbaren wikifolios

