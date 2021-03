Gerüchte und Spekulationen: "Getting Happy" mit der Vectron-Aktie

Eine der bekanntesten "Weisheiten" an der Börse ist der Spruch "Buy the rumor, sell the fact". Damit ist gemeint, dass man Aktien kaufen sollte, wenn die Kurse aufgrund von Gerüchten steigen, um sie im Zuge der offiziellen Bestätigung dann wieder abzustoßen, weil auch viele andere Anleger zu diesem Zeitpunkt ihre Gewinne mitnehmen. Eine tatsächlich lohnenswerte Strategie, die aber nicht frei von Risiken ist. Schließlich weiß man als Nicht-Insider nie, ob an den Spekulationen wirklich etwas dran ist oder die Meldungen nur bewusst gestreut werden, um den Kurs nach oben zu treiben.



Bei Vectron Systems, einem Hersteller intelligenter Kassensysteme, machen momentan gleich mehrere Gerüchte die Runde, was den Kurs der Aktie entsprechend beflügelt. Die bei dem Nebenwert investierten wikifolio-Trader gehen auf die einzelnen Gerüchte in ihren Kommentaren recht ausführlich ein und analysieren die möglichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Aktuell ist die Aktie von Vectron Systems in 242 (davon 130 investierbaren) wikifolios vertreten.

"Seit einigen Tagen sitzt hier ein Käufer in der Aktie"

Axel Albietz ("TraderOnkel") handelt die Aktie in seinem sehr erfolgreichen wikifolio "AA+ Master-Trading ohne Hebel" seit rund zwei Jahren recht aktiv. Die aktuelle Position (rund drei Prozent Gewichtung in einem breit gestreuten Portfolio) wurde Mitte des vergangenen Jahres eröffnet und bis zum Herbst immer weiter ausgebaut. Mitte Januar hat der erfahrene Trader, dessen Performance seit dem Start im März 2016 bei 110 Prozent liegt, dann kleinere Teilverkäufe vorgenommen.



In der vergangenen Woche äußerte er sich aber schon wieder sehr positiv zu den weiteren Aussichten: "Vectron steht kurz vor dem Ausbruch. Über 28 Euro könnte es explosiv werden. Seit einigen Tagen sitzt hier ein Käufer in der Aktie, gut möglich, dass es hier bald News bezüglich dem Launch der GetHappy-App gibt." Die App soll dem Unternehmen wertvolle Daten liefern und dafür sorgen, dass Vectron "ein bedeutender Player in der digitalen Welt" wird. Für Aufmerksamkeit dürfte sorgen, dass die deutschlandweite Einführung von einer Marketingkampagne des Partners Coca-Cola begleitet werden soll.

Weitere Partner oder doch eine Übernahme

Noch etwas ausführlicher geht Lukas Spang ("Junolyst") in seinem aktuellen Kommentar auf die anstehende Neuerung ein und bringt dabei ein weiteres Unternehmen ins Spiel: "Da Paypal und Vectron bereits eine Zusammenarbeit haben, die aber irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist bzw. nie richtig in Gang gekommen ist, könnte ich mir zunächst vorstellen, dass PayPal neben Coca-Cola noch als Partner für GetHappy dazu geholt wird. Bester Gastronomiezugang plus Paymentzugang gepaart mit deutscher Technikexpertise... für mich eine denkbare und gut gewählte Kombination."



Sollte es dazu kommen und die App ein Erfolg werden, könnte sich der Trader auch eine mögliche Übernahme des Unternehmens vorstellen, auf die der Börsendienst "Die Vorstandswoche" gerade spekuliert. Statt der in diesem Bericht genannten Paypal kommen als potenzielle Käufer für Spang "aber eher Unternehmen wie Delivery Hero in Frage". In seinem seit Ende 2015 mit 114 Prozent im Plus liegenden wikifolio "Top Pics of the Year" ist die Aktie von Vectron Systems mit einem Depotanteil von über 11 Prozent aktuell die größte Position.

Die 10 Aktien mit den meisten Trades (07.03.2018-14.03.2018):

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe in % 1 Baumot Group DE000A2DAM11 372.245 231 64,94 2 Bauer DE0005168108 517.830 182 50,55 3 PVA Tepla DE0007461006 314.624 167 74,25 4 Vectron DE000A0KEXC7 357.706 162 39,51 5 MPH Health Care DE000A0L1H32 113.151 158 60,13 6 Süss Micro DE000A1K0235 501.960 136 65,44 7 Technotrans DE000A0XYGA7 344.243 134 70,15 8 Voltabox DE000A2E4LE9 296.366 131 52,67 9 QSC DE0005137004 571.494 118 25,42 10 Biofrontera DE0006046113 88.138 111 63,96

Alle wikifolios mit Vectron Systems (ISIN: DE000A0KEXC7) im Depot.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.