Bei Alibaba kommt neue Bewegung rein

Die an den US-Börsen gelisteten ADR (American Depositary Receipts) des Internet-Giganten Alibaba Group sind ab Herbst 2020 innerhalb von zwei Jahren von 320 auf unter 60 US-Dollar abgestürzt. Nach einer anschließenden Verdoppelung fiel der Kurs zu Jahresbeginn dann einmal mehr – von 120 auf 80 Dollar.

Die Abwärtsspirale scheint vorerst durchbrochen, denn im Laufe der Woche erreichte der Kurs schon wieder die Marke von 100 Dollar. Ursächlich dafür sind die vom Markt mit großer Begeisterung aufgenommenen Aufspaltungspläne des Unternehmens. Durch die Aufteilung in sechs verschiedene Einheiten verspricht sich der Vorstand für die Zukunft mehr Effizienz und Wachstum bei den jeweiligen Sparten. Diese sollen völlig unabhängig voneinander agieren und auch über einen möglichen Börsengang entscheiden dürfen. Die den Markt in vielen Bereichen dominierende Alibaba Group, die demnächst als Holding tätig sein wird, kommt damit auch den chinesischen Regulierungsbehörden entgegen und löst damit mehrere Probleme auf einmal.

Bullishe Analysten

Da ist es wenig verwunderlich, dass die meisten Analysten die Aufspaltung als wertsteigernde Maßnahme interpretieren und sich positiv zu den Aussichten der so stark gefallenen Aktie äußern. Aktuell wird diese von 92 Prozent der Banken als „Kauf“ eingestuft. Das auf die an der Heimatbörse gelistete Aktie bezogene durchschnittliche Kursziel liegt mit 140,25 HKD rund 50 Prozent über der aktuellen Notierung (Daten per 30.03.2023; Quelle: aktien.guide). Die Analysten von JPMorgan vergleichen die Pläne von Alibaba mit der Umwandlung von Google in Alphabet Ende 2015 und sehen daher die Möglichkeit, dass der Aktienkurs (hier wieder bezogen auf die US-Notierung) einen Wert von sogar 210 US-Dollar erreicht. Damit würde sich der Kurs unter dem Strich mehr als verdoppeln.

Schnelle Gewinne dank gutem Timing

Bei den wikifolio Tradern ist die Stimmung gegenüber Alibaba aktuell eher verhalten. 51 Prozent und damit nur gut die Hälfte der insgesamt 129 auf wikifolio.com durchgeführten Trades in den vergangenen sieben Tagen waren Käufe. Auf Jahressicht fällt das Verhältnis mit 58 zu 42 Prozent jedoch deutlicher zu Gunsten der Käufer aus.

Jörn Remus ( Nordmann2015) hat die Aktie von Alibaba Group am Dienstag zunächst nur für einen schnellen Trade in sein wikifolio Nordstern aufgenommen. Nach wenigen Stunden wurde die Position mit einem Plus von 2,2 Prozent schon wieder aufgelöst. Kurz danach griff er auf etwas niedrigerem Niveau erneut zu. Die am Folgetag realisierten Teilgewinnmitnahmen bescherten ihm weitere Gewinne von 5 bis 6 Prozent. Ein kleiner Restposten ist jetzt noch im Depot vertreten.

Auch insgesamt läuft es für den seit 2004 hauptberuflich als Börsenhändler agierenden Trader richtig gut. Mit einem Mix aus langfristig vielversprechenden Wachstumsaktien und kurzfristigen Spekulationen gelang ihm seit Mitte 2015 bei einem maximalen Drawdown von unter 30 Prozent ein Kursplus von 433 Prozent oder 24 Prozent im Jahresschnitt. Seit Anfang 2023 liegt er mit 10 Prozent vorne.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +434,6 % seit 18.06.2015

+5,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 8.273.575,21 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 23,9 Prozent

Hoffnung auf ein gutes Ende

Wilfried Schopges ( diamant) ist bei seinen Investments generell eher mittelfristig orientiert. Und so ist die Aktie der Alibaba Group nun auch schon seit über vier Jahren fester und dauerhafter Bestandteil seines wikifolios meinelieblinge. Hier investiert der seit über 20 Jahren im Trading-Business aktive Trader in Aktien von Unternehmen, deren Produkte er „selbst schätzt und gerne konsumiert“.

Aktuell liegt er mit der Alibaba-Position deutlich im Minus. Die jüngsten Nachrichten machen dem Trader nun aber Hoffnung: „Wäre top, wenn Alibaba aufgespalten würde. Dies würde vermutlich viel Potential heben“, kommentierte er am Dienstag. Das wikifolio generierte insgesamt eine Performance von 118 Prozent. Das entspricht einem Plus von durchschnittlich knapp 9 Prozent p.a. bei einem maximalen Verlust von lediglich 33 Prozent.

meinelieblinge diamant DE000LS9CRF4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +118,4 % seit 18.10.2013

-8,5 % 1 Jahr 0,60 × Risiko-Faktor

EUR 270.208,00 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 8,6 Prozent

