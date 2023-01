„Ich traue Apple zu, dass sie auch in 20 Jahren noch existieren und gut dastehen“

Die Apple -Aktie ist in 14 Prozent aller investierbaren wikifolios enthalten - ein Spitzenwert. Der iPhone-Hersteller ist mittlerweile außerdem über zwei Billionen Dollar schwer. Mit dieser Marktkapitalisierung sichert sich das US-Unternehmen den unangefochtenen ersten Platz. Apple ist auch relativ unbeschadet durch das schwierige Börsenjahr 2022 gekommen. Doch zahlt sich ein Investment jetzt noch aus? wikifolio Trader Dirk Althaus ( techguru ) gibt im Gespräch mit Jessica Schwarzer zu: Er ist ein Apple-Fan. Geht es nach ihm, gehört die Aktie in jedes Depot. Auch in 20 Jahren noch könnte das Unternehmen existieren und gut dastehen. Woher der Optimismus kommt, verrät Althaus im Video. Viel Spaß dabei!

