Bestseller wikifolios im Januar

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im Januar waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Investmentideen +810,5 % (seit 15.05.2014) 2.057.132 UMBRELLA +1.738,2 % (seit 16.09.2012) 26.140.748 5 Sektoren Diversifikation +268,6 % (seit 13.08.2020) 795.701

Dank der Nvidia-Rallye auf Rekordhoch

Alle drei Kandidaten haben (nicht nur) im Januar bewiesen, dass sich mit den richtigen Depotwerten in jeder Börsenphase Geld verdienen lässt. Besonders eindrucksvoll gelungen ist das wikifolio Trader Thomas Schreyer ( tomtomstocks), dessen vor knapp zehn Jahren gestartetes wikifolio Investmentideen auf Monatssicht mehr als 15 % zulegen konnte. Die Gesamtperformance wurde dadurch auf 810 % ausgebaut, was einen durchschnittlichen Jahresertrag von über 25 % bedeutet.

Das Musterdepot liegt zudem in der wikifolio Rangliste auf dem sehr guten achten Platz. Der Trader fährt hier weitestgehend eine „buy-and-hold“-Strategie, was dazu geführt hat, dass alle acht Depotwerte gut im Plus liegen. Bei Nvidia als Top-Holding summieren sich die Buchgewinne auf fast 1.800 %, wodurch die Hälfte des gesamten Portfolios aus dieser einen Aktie besteht. Die damit verbundenen Chancen und Risiken für das gerade auf ein neues Allzeithoch gestiegene wikifolio sollten Investoren bewusst sein.

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +824,2 % seit 15.05.2014

EUR 2.105.003,94 Investiertes Kapital +89,1 % Performance (1 J)

30,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +25,5 %

29 Prozent p.a.-Rendite seit mehr als elf Jahren

Ebenfalls zu den aktuellen Lieblingen der Anleger zählt mit Richard Dobetsberger ( Ritschy) ein Urgestein auf wikifolio.com. Mit seinem gleichermaßen beliebten wie erfolgreichen wikifolio UMBRELLA ist der Trader schon seit dem Herbst 2012 am Markt. Die starke Gesamtbilanz (29 % p.a.-Rendite bei 35 % Maximalverlust) beschert ihm aktuell die Spitzenposition der wikifolio Rangliste.

Mit einem guten Start in das neue Jahr (+6 % im Januar) konnte gerade ein neues Allzeithoch markiert werden. Das aktuell aus zehn Werten bestehende Portfolio wird trotz einiger Teilverkäufe seit längerer Zeit von der Rheinmetall-Aktie dominiert. Sie kommt nach 70 Prozent Buchgewinn auf einen Depotanteil von 35 Prozent. Der Trader sucht für das wikifolio nach Aktien von Unternehmen mit großem Innovationspotential und hat bei der Auswahl der Titel bislang ein sehr gutes Händchen bewiesen.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.763,2 % seit 16.09.2012

EUR 26.653.716,48 Investiertes Kapital +22,4 % Performance (1 J)

23,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +29,1 %

Tolle Performance mit 5 Sektoren

Im August 2020 hat Felix Wilsmann ( TheBeachcomber) sein wikifolio 5 Sektoren Diversifikation gestartet. Der Track Record ist damit zwar deutlich kürzer als jener von Schreyer oder Dobetsberger, aber bislang nicht minder beeindruckend. Mit einer Gesamtperformance von knapp 269 % (das entspricht im Schnitt 45,7 % pro Jahr) hat er in den letzten teils sehr herausfordernden Börsenjahren schon mal gezeigt, dass er attraktive Aktien fürs Depot finden kann.

Auf Monatssicht steht ein Plus von 2,8 %, also ein durchaus erfreulicher Jahresstart. Kein Wunder, dass 5 Sektoren Diversifikation nun auch unter den Bestsellern zu finden ist. Wilsmann will in seinem wikifolio auf 5 Investmentideen setzen. Aktuell ist das wikifolio vollgepackt mit Energiethemen. Konkret sind dies Uran, Edelmetalle, Kohle, Öl und die Kryptowährung Ethereum – jeweils zu etwa gleichen Teilen. Warum er tut, was er tut, erklärt der Trader in regelmäßigen, teils auch ausführlichen Kommentaren. So ist das wikifolio seit geraumer Zeit „auf eine drohende Energieknappheit bei zeitgleich immer wieder anziehender Inflation ausgerichtet“. Damit ist Wilsmann zuletzt definitiv nicht schlecht gefahren.

5 Sektoren Diversifikation TheBeachcomber DE000LS9TTE7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +271,4 % seit 13.08.2020

EUR 923.319,80 Investiertes Kapital +20,3 % Performance (1 J)

19,8 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +45,7 %

