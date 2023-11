Bestseller wikifolios im Oktober

Kein Wunder, dass die Investoren aktuell genau diese wikifolios im Fokus haben. Wie man das erkennt? Einen Hinweis liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran sehen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meist gekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle wie jeden Monat drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Mehrere Investmentideen in einem Portfolio

Ebenfalls sehr fokussiert agiert Felix Wilsmann ( TheBeachcomber) in seinem Mitte 2020 eröffneten wikifolio 5 Sektoren Diversifikation. Dort will er in der Regel fünf Investmentideen umsetzen, die in etwa gleicher Gewichtung durch eine oder mehrere Aktien abgedeckt werden. Mit Blick auf die jüngsten Kommentare sowie die Zusammensetzung des voll investierten Portfolios setzt der Trader zurzeit auf den Öl-Service-Sektor sowie Kohle- und Goldaktien. Zudem hat er mit Hilfe eines Anleihe-ETFs eine Wette auf fallende Zinsen (bedeutet steigende Anleihekurse) und/oder Unruhe am Aktienmarkt gestartet. Im aktuellen Umfeld zahlt sich diese Strategie aus, wie das Plus von 7 Prozent in den vergangenen drei Monaten belegt. Unter dem Strich gelang bislang eine Performance von 240 Prozent oder 54 Prozent pro Jahr. Investierbar ist das wikifolio als Zertifikat aber erst seit 14 Monaten. In diesem Zeitraum stieg der Kurs um 19 Prozent.

Vielversprechendes Value-Investing ohne große Drawdowns

Thomas Dittmer ( tonipolster) ist mit seinem wikifolio Spezialwerte schon seit Anfang 2013 am Start und konnte sich durch eine mehr als solide Performance von 250 Prozent (12,5 Prozent p.a.) sowie einen Maximalverlust von weniger als 20 Prozent das Vertrauen der Anleger erarbeiten. Als Value-orientierter Investor orientiert er sich an der Investment-Philosophie von Warren Buffett und Benjamin Graham und sucht daher ständig nach Unternehmen, deren innerer Wert größer ist als der aktuelle Börsenkurs. Aktuell beinhaltet sein Depot 16 Werte und 23 Prozent Cash. Es ist aber gut möglich, dass dieses Geld bald auch investiert wird. Schon vor drei Wochen hat Dittmer nach eigenen Angaben beobachtet, „dass Nebenwerte zunehmend günstiger gehandelt werden und damit attraktiver werden“. Dieser Trend hat sich danach weiter fortgesetzt, so dass sich auf der Watchlist des erfahrenen Traders sicher der eine oder andere spannende Kandidaten befinden dürfte.

Erfolgreich mit dem Fokus auf die Verteidigung

Bei Richard Dobetsberger ( Ritschy) überzeugt die Investoren sicher die Gesamtbilanz des Traders. Fast alle der von ihm verwalteten Musterdepots liegen deutlich im Plus. Sehr begehrt war in den vergangenen zwei Wochen das wikifolio NoLimits, das seit dem Start im Frühjahr 2013 im Schnitt jedes Jahr um über 40 Prozent gestiegen ist. In Summe bedeutet das einen Wertzuwachs von sehr beachtlichen 3.500 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Trader hier mit 30 Prozent vorne, weshalb die Anleger die Rückschläge im August und September wohl auch zum Einstieg bei dem dazugehörigen Zertifikat genutzt haben. Auf Monatssicht ist der Kurs schon wieder um 6 Prozent gestiegen. Zu verdanken hat Dobetsberger das unter anderem seinem aktuellen Fokus auf europäische Aktien im Bereich der Verteidigung. Rheinmetall als Top-Holding mit einem Depotanteil von rund 60 Prozent weist aktuell einen Buchgewinn von 18 Prozent aus. Die hohe Gewichtung einer einzelnen Aktie ist hier Programm. Der Trader setzt bewusst auf eine möglichst geringe Diversifizierung bzw. Risikostreuung, um überproportionale Gewinne möglich zu machen.

