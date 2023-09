Bestseller wikifolios im August

Unglücklicherweise ist der September aus saisonal historischer Betrachtung auch nicht gerade ein Renditebringer. Er schneidet sogar noch schlechter ab als der August. Kopf in den Sand stecken? Mitnichten. Denn 1. muss das nicht für das laufende Jahr gelten und 2. gibt es die wikifolio Trader, die sich auch in schwierigem Fahrwasser zurecht finden.

Wie die wikifolio Trader in diesem Umfeld agieren und wem zuletzt das Vertrauen der Investoren gehörte, erkennt man an dem Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Das zeigt an, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an. Alle drei stehen übrigens auch in der wikifolio Rangliste sehr weit oben. Nicht ohne Grund.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im August waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Spezialwerte +266,6 % (seit 22.01.2013) 3.639.117 Carpe diem Aktientrading +313,0 % (seit 29.08.2014) 3.886.371 Topnews +100,4 % (seit 08.11.2019) 386.314

Value Investing mit geringen Drawdowns

Thomas Dittmer ( tonipolster) lässt sich von vermeintlichen saisonalen Rhythmen oder anderen Statistiken nicht aus der Ruhe bringen. Der Trader agiert nach den Grundsätzen des Value Investings und sucht regelmäßig nach Aktien, deren innerer Wert größer ist als der aktuelle Börsenkurs. In seinem wikifolio Spezialwerte fokussiert er sich dabei auf deutsche Nebenwerte. Mit Erfolg, wie die Bilanz seit Anfang 2013 zeigt. In diesem doch schon recht langen Zeitraum konnte er eine Performance von rund 270% oder 13% p.a. generieren. Obwohl das Portfolio nicht übermäßig breit gestreut ist (aktuell 16 Depotwerte plus 20% Cash), lag der maximale Drawdown nie über 20 Prozent, was bemerkenswert wenig ist. In Summe führt das zu einem attraktiven Rendite/Risiko-Verhältnis von 1,0 und Platz 8 in der wikifolio Rangliste. Und wie hat der Trader in den vergangenen Wochen agiert? Er hat seiner Aktienauswahl vertraut und bis auf den Verkauf der Software AG (nach Übernahmeangebot) keinerlei Trades durchgeführt. Dem in der Nähe des Allzeithochs stehenden wikifolio hat das nicht geschadet.

Spezialwerte tonipolster DE000LS9BNL3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +265,2 % seit 22.01.2013

EUR 3.626.200,47 Investiertes Kapital +10,8 % Performance (1 J)

10,5 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +13,0 Prozent

300% Kursgewinn und 50% Cashquote

Auf ein neues Rekordlevel gesprungen ist zu Beginn des neuen Monats das wikifolio Carpe diem Aktientrading von Dirk Middendorf ( carpediem7). Neun Jahre nach dem Start hat sich der Kurs mittlerweile mehr als vervierfacht. Auf Jahressicht konnte das wikifolio im Schnitt damit 17% zulegen. Bei einem maximalen Drawdown von ebenfalls überschaubaren 27% und einem Rendite/Risiko-Verhältnis von 1,1 steht das Musterdepot aktuell auf dem 3. Platz der wikifolio Rangliste. Auf Monatssicht gelang trotz des widrigen Umfelds ebenfalls ein kleines Plus. Gelungen ist ihm das durch die bewährte Mischung von zwei Grundsätzen - zum einen durch Investments in fundamental unterbewertete und renditestarke Aktien und zum anderen aufgrund von kurzfristigen Spekulationen im Bereich des News- und Reboundtradings. Zudem agiert der Trader bei der Cashquote sehr flexibel. Aktuell sind zum Beispiel nur rund 50 Prozent des Depots mit Aktien bestückt.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +312,3 % seit 29.08.2014

EUR 3.881.698,44 Investiertes Kapital +23,1 % Performance (1 J)

12,7 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +17,0 Prozent

Kurzfrist-Trades, wenn's passt

Immer mal wieder zu 100 Prozent in Cash investiert ist Harald Mueller ( BobbyM) bei seinem Ende 2019 eröffneten wikifolio Topnews. Das liegt daran, dass der Trader hier keine „buy & hold“-Strategie verfolgt, sondern stattdessen immer wieder nach kurzfristigen Tradingchancen Ausschau hält. Die sieht er zum Beispiel dann, wenn es nach Quartalszahlen oder wichtigen Unternehmensnachrichten zu Kursbewegungen kommt, die er als kurzfristige Übertreibung oder Fehleinschätzung interpretiert. Beim Timing für Ein- und Ausstiege orientiert er sich dann an den fundamentalen Daten, der Charttechnik und den Orderbuchverläufen. Da er neben Aktien auch Hebelprodukte handelt, kann der Trader sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse spekulieren. Das hat ihm im August ein Plus von ca. 2% beschert, wodurch die Performance seit Jahresbeginn auf rund 6% gestiegen ist. Während das im August 2020 emittierte wikifolio-Zertifikat ein Plus von bislang 30 Prozent verbucht, hat sich das wikifolio seit dem Start glatt verdoppelt. Bei einem sehr lukrativen Rendite/Risiko-Verhältnis von 1,9 gelang dem Trader nun sogar der Sprung auf den 2. Platz der wikifolio Rangliste.

Topnews BobbyM DE000LS9QDK4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +100,5 % seit 08.11.2019

EUR 405.013,01 Investiertes Kapital +6,0 % Performance (1 J)

4,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +19,9 Prozent