Bestseller-wikifolios im Mai

Deutlich besser lief es im abgelaufenen Monat für die amerikanischen Technologiewerte. Zumindest für die Big-Techs, die für die Wertentwicklung des Nasdaq 100 verantwortlich sind. Der verbuchte im Mai nämlich ein Plus von 7,6 Prozent und war mit Abstand der Top-Performer unter den großen Aktienindizes.

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im Mai waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Spezialwerte +261,2 % (seit 22.01.2013) 3.620.227 Anlegerliebling +53,2 % (seit 12.12.2019) 5.234.297 Szew Grundinvestment +593,0 % (seit 30.12.2014) 2.119.566

Rekordhoch bei geringem Drawdown

Dem wikifolio Spezialwerte gelang der Sprung auf ein neues Rekordhoch vier Tage nach dem DAX. Im Anschluss kam es auch hier zu Rücksetzern, die an der positiven Gesamtbilanz aber nichts ändern. Bei einem seit Anfang 2013 generierten Wertzuwachs von 263 Prozent kommt der verantwortliche Trader Thomas Dittmer ( tonipolster) auf eine durchschnittliche Jahresperformance von gut 13 Prozent. Der SDAX, der sich hier am besten als Benchmark eignet, konnte in diesem Zeitraum nur halb so viel zulegen. Neben der deutlichen Outperformance verbucht das wikifolio zudem einen deutlich geringeren Maximalverlust von unter 20 Prozent – eine wahrlich beachtliche Leistung über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren.

Die größten Holdings des auf günstige deutsche Nebenwerte setzenden Portfolios sind aktuell 7C Solarparken und Borussia Dortmund. Bei der „Fußball-Aktie“ hatte der Trader einen Teil-Bestand vor dem Meisterschaftsfinale zu 5,71 Euro verkauft, um nach dem verpassten Titel und dem darauffolgenden Kursrutsch deutlich günstiger zu 4,15 Euro wieder einzusteigen. Ein wieder mal nahezu perfektes Timing.

Mit klaren Regeln zum Erfolg

Scheinbar unbeeindruckt von der Gesamtverfassung der Börsen entwickelt sich das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas ( Facebooktrader). In dem gerade erst auf neue Hochs gekletterten Musterdepot werden verschiedene statistische Systeme auf mehrere Assetklassen gehandelt. Im Bereich der Einzelaktien verwendet der Trader zum Beispiel einen reproduzierbaren Screening-Ansatz, mit dem er nach starken Outperformern am Markt sucht. Bei dieser Momentum-Strategie strebt er eine Haltedauer zwischen vier und fünf Wochen an und fährt damit sehr erfolgreich.

Seit dem Start Ende 2019 gelang eine p.a.-Rendite von 13 Prozent sowie eine Begrenzung des maximalen Drawdowns auf weniger als 14 Prozent. Im Depot befindet sich regelmäßig ein hoher Cashbestand, der aktuell von der Aktie von Intuit und einem Hebelprodukt (Long) auf den amerikanischen Leitindex S&P 500 ergänzt wird.

Gut erklärte 26 Prozent p.a.-Rendite

Deutlich schwankungsfreudiger zeigt sich das von Simon Weishar ( Szew) seit Ende 2014 betreute wikifolio Szew Grundinvestment. Hier liegt der maximale Verlust bei rund 44 Prozent. Allerdings ist der Trader hier meist auch voll investiert. Das damit einhergehende höhere Risiko hat sich bislang ausgezahlt. Ein Wertzuwachs von 593 Prozent bedeutet pro Jahr ein durchschnittliches Kursplus von fast 26 Prozent – eine starke Leistung.

Dass sich der Trader trotz der höheren Volatilität des wikifolios das Qualitätsmerkmal „Treue Anleger“ gesichert hat, könnte neben der überzeugenden Gesamtleistung unter anderem daran liegen, dass er regelmäßig Kommentare postet, in denen er zum Beispiel sehr ausführlich erklärt, warum er bestimmte Aktien in sein Portfolio aufnimmt (oder auch nicht). Aktuell enthält das Depot zehn Titel, von denen Petroleo Brasileiro – Petrobras als Nummer eins auf einen Depotanteil von 19 Prozent kommt. Warum die Aktie das Schwergewicht ist, hat uns Weishar im Gespräch aktuell verraten: „Petrobras ist aktuell meine größte Position, da ich aufgrund der stabilen Nachfrage und sinkendem Angebot positiv für den Ölpreis gestimmt bin. Dabei ist Petrobras für mich der weltweit günstigste große Ölwert, der auch noch eine deutlich zweistellige Dividendenrendite liefert. Die Bewertung des Unternehmens ist so niedrig, weil Brasilien einen eher linksgerichteten Präsidenten bekommen hat und die Börse erwartete, dass dies negativ für Petrobras sein wird, was sich bisher überhaupt nicht bewahrheitet hat.“

Wie die beiden „Bestseller-Trader“ Kuyas und Weishar AI-Mania und die Aussichten für DAX und Nasdaq 100 einschätzen, verraten sie in folgendem Magazine-Beitrag: