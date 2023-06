Allzeithoch und AI-Mania – was jetzt?

Sagenhafte 30 Prozent hat der Nasdaq 100 seit Jahresanfang (year-to-date, YTD) zugelegt – vom Rekordhoch aus dem Jahre 2021 ist der Tech-Index aber noch ein Stück entfernt. 14 Prozent fehlen. Klingt machbar.

Wünschenswert wäre allerdings, dass die Rally den breiten Markt erfasst. Denn der konjunkturabhängige Dow Jones Industrial Average liegt YTD im Minus! Und auch der noch breitere S&P 500 bringt nur 10 Prozent auf die Waage. Plus: Bislang waren die Blue Chips unter den AI-Profiteuren für den Löwenanteil der Performance des Nasdaq 100 verantwortlich.

In Übersee steigt nur AI

Mit anderen Worten: Die Anleger pfeifen weitestgehend auf den Aktienmarkt und stecken ihr Geld in AI – und hier wiederum in die großen Namen wie Nvidia, die seit Jahresanfang 177 Prozent im Plus liegen, oder Meta, die bislang immerhin 121 Prozent schafften.

Bank of America-Stratege Michael Hartnett rechnet vor: Die Top 7 im Nasdaq 100 konnten ihren Börsenwert seit Jahresanfang um 3,35 Billionen Dollar steigen. Die „unteren“ 93 Unternehmen legten lediglich um 635 Milliarden zu. Das bedeutet: Die Top 7 waren für 84 Prozent des Nasdaq 100-Anstiegs im laufenden Jahr verantwortlich. Kurios: Apple und Microsoft haben demnach jeweils (!) mehr an Wert gewonnen als die „unteren 93“ zusammen.

Hierzulande: Kampf an der 16.000er-Marke

Dax-Allzeihoch - und die Performancetreiber Der Dax markierte am 19.05. ein neues Allzeithoch. Intraday kletterte er auf 16.331 Punkte. Die Zugpferde waren in den letzten Monaten der Energieversorger Siemens Energy, der Rüstungskonzern Rheinmetall, der Baustoffkonzern HeidelbergCement oder das Softwareunternehmen SAP. Auf der anderen Seite des Spektrums: Vonovia oder Zalando. Fun Fact: Seit 1990 braucht der DAX im Schnitt 164 Tage, um ein neues Allzeithoch zu markieren! (Anforderung: Mindestabstand zum vorherigen Hoch muss 7 Tage betragen).

In Deutschland hat der Dax seit Jahresanfang 13 Prozent dazugewonnen. Das Allzeithoch hat er kurzzeitig geknackt, fiel dann aber – laut Medienberichten aufgrund des US-Schuldenstreits – vom Rekordwert wieder zurück unter den 16.000er. Nun ist der Schuldenstreit beigelegt, ob das für einen nachhaltigen Anstieg reicht, bezweifelt wikifolio Trader Orkan Kuyas ( Facebooktrader): „Wir kommen aktuell in eine schwache saisonale Phase, wo die Märkte eher dazu neigen zu korrigieren anstatt zu steigen.“ Kuyas geht davon aus, dass der Dax mit seinem Momentum nochmal eine Schippe drauflegen und die 16.600/16.700 ankratzen kann, darüber hinaus sieht er aber eher die Gefahr einer stärkeren Korrektur.

In seinem wikifolio Anlegerliebling, das anders als der Dax weiter auf Allzeithoch notiert, ist Kuyas defensiv aufgestellt. Cash ist King. Der Dax ist für Kuyas aktuell zu teuer: „Bei 10.500/10.600 Punkten wäre der Dax sehr günstig bewertet, bei 13.000 moderat, aber 16.000 sehe ich aktuell nicht, auch wenn die Börse die Zukunft spielt.“

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +54,8 % seit 11.12.2019

+8,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 5.287.209,10 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +13,1 Prozent

Korrektur voraus?

Was eine Korrektur auslösen könnte, steht für Kuyas noch in den Sternen: „Was es sein wird, kann man noch nicht wissen, nur spekulieren. Eine stärkere Rezession? China und der Taiwan-Konflikt? We will see.“

Der wikifolio Trader ist mit seiner vorsichtigen Einschätzung nicht allein. Eine ganze Reihe an namhaften Experten ist aktuell skeptisch, wie das Handelsblatt berichtet. Zu den Warnern zählen demnach Strategen von Amundi, DJE Kapital, Allianz und Sentix. Ihre These: Kommt es zu einer Rezession in Europa und den USA, droht an den Aktienbörsen ein herber Rückschlag.

Oder doch neue Hochs?

wikifolio Trader Simon Weishar ( Szew) kann die Expertensorgen sicher nachvollziehen, ist aber optimistischer: „Die Bewertung des Dax ist deutlich moderater als die des Nasdaq 100, aber die Unternehmen sind stärker von der Konjunktur abhängig. Schlechte Wirtschaftsdaten wie aktuell aus China belasten da stärker, sind bei der aktuellen Bewertung aber verkraftbar. Daher gehe ich davon aus, dass der Dax in diesem Jahr auch weiterhin neue Höchststände erreichen wird.“

Dax-Werte hält Weishar aber ohnehin nicht in seinem wikifolio Szew Grundinvestment, das aktuell das Allzeithoch aus dem Jahre 2021 angreift. Ein brasilianischer und ein kolumbianischer Ölkonzern führen die Liste der Top-Holdings an, die chinesische Suchmaschine Baidu folgt auf Platz 3.

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +621,5 % seit 30.12.2014

+26,2 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor

EUR 2.256.344,25 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +25,8 Prozent

AI? Bloß nicht hinterherspringen.

Was die Aussichten für die Aktien an der US-Technologiebörse angeht, teilen die beiden wikifolio Trader Weishar und Kuyas eine Meinung: „Ich erwarte, dass es wie bei allen Hypes zuvor laufen wird und die Kurse hier früher oder später wieder deutlich zurückkommen werden. Kursmäßig zulegen werden nur die wenigen Unternehmen, die durch AI tatsächlich profitieren. Daher bin ich für den Nasdaq pessimistisch“, erklärt Weishar.

Kuyas warnt: „Man kann sich anschauen, was mit den ganzen anderen Hypes um die Corona-Zeit herum passiert ist. Sie wurden später im Keim erstickt. Ich finde den starken Anstieg u.a. bei Nvidia alles andere als gesund. Der Trend wird noch eine Zeit dauern, aber auch wieder zu einer stärkeren Korrektur führen. Daher sollte man jetzt nicht hinterherspringen, sondern eine Korrektur abwarten.“

Too good AND true? Nvidia.

Thomas Schreyer ( tomtomstocks) sieht das etwas anders. Sein wikifolio Investmentideen hat enorm von dem AI-Hype profitiert. Auf Monatssicht hat es sich um 20 Prozent verteuert und eilte zuletzt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Top-Holding? Nvidia. Die Aktie kommt mittlerweile auf einen Depotanteil von 40 Prozent. Der Buchgewinn beläuft sich auf über 1.000 Prozent. Von dem Unternehmen ist er überzeugt: „Mit der Nvidia-Aktie fühle ich mich trotz des jüngsten Anstiegs sehr wohl, denn Nvidia ist Technologieführer bei Hochleistungs-Grafikprozessoren. Das Unternehmen ist breit diversifiziert über Gaming hinaus tätig – in Bereichen wie KI, Data Science, autonome Fahrzeuge und Cloud Computing – und treibt diese weiter voran. Nvidia hat starke Partnerschaften mit wichtigen Unternehmen aufgebaut, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt und eine starke Marktposition erreicht.“

Fazit, so Schreyer: „Ich sehe das Unternehmen für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt, weshalb ich die Aktie weiterhin in meinem wikifolio halten werde. Aus taktischen Gründen kann und wird sich die Gewichtung im Portfolio ändern, was aber nichts an meiner grundsätzlichen Meinung zur Aktie ändert.“

Investmentideen tomtomstocks DE000LS9CGP6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +606,1 % seit 15.05.2014

+38,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.108.916,93 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +23,9 Prozent