Die Bestseller-wikifolios im März

Im Tief lag der deutsche Aktienindex sagenhafte 14 Prozent unter seinem Februar-Schlusskurs. Die gesamte Korrektur spielte sich schon in den ersten fünf Handelstagen ab. Anschließend setzte eine dynamische Erholung ein, die den DAX tatsächlich wieder bis auf sein Vor-Kriegs-Niveau führte. In den USA haben die großen Indizes diesen Bereich sogar überschritten. Der Ukraine-Konflikt scheint an den Aktienmärkten also größtenteils schon wieder abgehakt zu sein. Davon haben auch die drei wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat profitiert. Sie konnten auf Monatssicht deutlich zulegen.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im März sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im März (in Euro) Investment in Wasserstoff Aktien +296,4 % (seit 11.09.2018) 92 1 283 042,35 GroDiVal TrendInvest +733,1 % (seit 07.10.2013) 81 957 881,45 Nordstern +421,4 % (seit 18.06.2015) 135 942 276,26

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutzen Sie jetzt alle Vorteile von wikifolio.com: Setzen Sie Ihre Lieblings-wikifolios auf Ihre Watchlist, verfolgen Sie ihre Entwicklung und verpassen Sie keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Wasserstoff-Fan mit Börsen-Know-how

Ganz oben im Ranking der Anlegerlieblinge findet sich ein Musterdepot, das sich auf das Thema Wasserstoff spezialisiert hat. Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) hat es trotz aller Turbulenzen in diesem Segment geschafft, den Wert seines wikifolios Investment in Wasserstoff Aktien seit dem Herbst 2018 zu vervierfachen. Das nur knapp unter Allzeithoch notierende Musterdepot hat damit im Schnitt einen jährlichen Wertzuwachs von 47 Prozent generiert.

Außerdem fällt der Maximalverlust von 44 Prozent relativ überschaubar aus – bedenkt man die hohe Volatilität der Wasserstoffaktien. Gelungen ist dieser Erfolg unter anderem deshalb, weil er sich von der allgemeinen Euphorie im Bereich der Höchstkurse nicht hat anstecken lassen. Stattdessen hat er mehrfach vor einer überzogenen Bewertung vieler Branchenplayer gewarnt und deshalb versucht, sein Depot entsprechend defensiver aufzustellen. Auch jetzt ist das wikifolio sehr breit aufgestellt und nur zu 66 Prozent investiert. In den kommenden Wochen soll die Cashquote sogar noch weiter ausgebaut werden.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +293,3 % seit 11.09.2018

+10,4 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 15.864.541,77 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +46,9 Prozent

Der DAX wird Jahr für Jahr geschlagen

Ebenfalls sehr beeindruckend fällt die bisherige Bilanz des wikifolios GroDiVal TrendInvest aus. Der verantwortliche Stefan Uhl ( Smyl) konnte den Wert seines Musterdepots seit dem Herbst 2013 um 730 Prozent oder 28 Prozent pro Jahr steigern. Der Dax wurde dabei in jedem Kalenderjahr outperformt. Der erfahrene Trader‎ kombiniert in diesem wikifolio vier verschiedene Anlagestrategien: „Es werden Wachstums- (Gro‘wth), Dividenden- (Div‘idend) und unterbewertete Aktien (Val‘ue) ins Depot aufgenommen. Die technische Analyse (Trend) soll ebenfalls Anwendung finden bei Kauf- sowie Verkaufsentscheidungen.“ In diesem Jahr liegt der Fokus vor allem auf dividendenstarken Werten sowie dem Thema Nachhaltigkeit. Die Investitionsquote liegt aktuell bei 87 Prozent.

GroDiVal TrendInvest Smyl DE000LS9DDX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +727,9 % seit 07.10.2013

+15,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 15.868.335,30 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +28,3 Prozent

Mit aktivem Risikomanagement auf Rekordhoch

Jörn Remus ( Nordmann2015) zählt mit seinem wikifolio Nordstern zu den großen Gewinnern im bisherigen Jahresverlauf. Die Korrektur des Gesamtmarktes hat die Entwicklung hier nur bis Ende Januar negativ tangiert. Danach hat sich die flexible Herangehensweise des Traders ausgezahlt, der das Risiko über die (aktuell auch wieder bei 60 Prozent liegende) Cashquote steuert sowie öfter auch mal Short-Positionen zur Absicherung beimischt.

„Eine Long-Only-Strategie wird wahrscheinlich nicht der Gewinnbringer in diesem Jahr sein“, schrieb Remus zum Beispiel Mitte Februar. Mittlerweile notiert sein Portfolio auf einem neuen Rekordstand. Nach knapp sieben Jahren steht einem maximalen Drawdown von unter 30 Prozent eine Performance von 420 Prozent gegenüber. Das entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von durchschnittlich 27 Prozent.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +426,1 % seit 18.06.2015

+27,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.628.688,61 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +27,4 Prozent