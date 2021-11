Die Bestseller-wikifolios im Oktober

Nach einer aktuellen Analyse der Zeitschrift „Der Aktionär“ fallen tatsächlich zehn der 20 historisch schwächsten Handelstage in den zehnten Monat des Jahres. Trotz dieser schmerzhaften Einbrüche hat sich der DAX im Oktober insgesamt aber sogar relativ gut geschlagen. Mit einem durchschnittlichen Plus von 2,0 Prozent liegt er im Ranking aller zwölf Monate auf dem vierten Platz. Nur im April, November und Dezember ist die Bilanz noch besser. Ebenfalls interessant: In über 70 Prozent der vergangenen 34 Jahre sind die Kurse im Oktober gestiegen. So auch 2021, wo der DAX unterm Strich 2,8 Prozent zulegen konnte. In diesem positiven Marktumfeld haben sich auch die Anlegerlieblinge bei wikifolio.com sehr positiv entwickelt.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Oktober sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Oktober (in Euro) SystemAlpha Technology Trend + 170,5 % (seit 30.01.2020 ) 46 2 602 897,85 UMBRELLA + 1.592,8 % (seit 16.09.2012) 127 2 425 454,49 High-Tech Stock Picking + 290,3 % (seit 12.06.2016 ) 119 2 144 979,15

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutzen Sie jetzt alle Vorteile von wikifolio.com: Setzen Sie Ihre Lieblings-wikifolios auf Ihre Watchlist, verfolgen Sie ihre Entwicklung und verpassen Sie keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Krypto-Engagement ohne Emotionen

Überdurchschnittlich gut hat sich in den vergangenen Wochen das wikifolio SystemAlpha Technology Trend geschlagen. Hier ging es auf Monatssicht um über 30 Prozent nach oben. Der für das Musterdeppt verantwortliche Juergen Hartmann ( JPHart ) setzt aktuell vor allem auf Kryptowährungen. „Nach wie vor gibt es nach meiner Meinung keinen Grund, warum Ethereum, Bitcoin & Co. in den nächsten Monaten nicht noch viel höher stehen werden“, schrieb der Trader vor wenigen Tagen. Zur Reduzierung des Verlustrisikos nahm er in diesem Segment trotzdem ein paar Gewinne mit. Grundsätzlich werden die Leitlinien des Depots von Statistik und Mathematik bestimmt, so dass der Handel „möglichst emotionslos“ abläuft. Dazu verwendet er einen „systematischen Handelsansatz, der auf statistischen Daten gemischt mit technischen Indikatoren basiert“. Bei den Anlegern kommt das gut an, was sicher auch mit der bisherigen Performance zu tun hat. Obwohl es seit dem Start Anfang 2020 schon Rückschläge von bis zu 46 Prozent gab, notiert das wikifolio aktuell auf Allzeithoch. Die Gesamtperformance liegt aktuell bei 170 Prozent.

SystemAlpha Technology Trend JPHart DE000LS9QUX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +173,3 % seit 30.01.2020

+104,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 9.088.576,00 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +73,5 Prozent

Dank Tesla auf zu neuen Hochs

Ebenfalls neue Rekordmarken hat in diesen Tagen das wikifolio UMBRELLA erreicht. Beflügelt wurden die Kurse hier zuletzt vor allem von dem Höhenflug der zeitweise sehr hoch gewichteten Tesla -Aktie. In den gut neun Jahren seit der Eröffnung des Portfolios konnte wikifolio-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) bei einem maximalen Verlust von 35 Prozent eine Jahresperformance von über 36 Prozent erzielen. In Summe kommt so ein Kursplus von fast 1.600 Prozent zusammen. In diesem Jahr liegt das Depot mit überdurchschnittlichen 64 Prozent vorne. In dem voll investierten wikifolio setzt der Real-money-Trader bevorzugt auf Unternehmen mit großem Innovationspotential aus den Segmenten Pharma und New Technology. Das hat sich in den vergangenen Jahren voll ausgezahlt.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.595,7 % seit 16.09.2012

+138,6 % 1 Jahr 0,82 × Risiko-Faktor

EUR 17.174.048,18 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +36,4 Prozent

Alle Depotwerte im Plus

Tech-Werte stehen auch bei Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) im Fokus. Dessen Mitte 2016 gestartetes wikifolio High-Tech Stock Picking soll aus „langfristig aussichtsreichen Technologie-Unternehmen“ bestehen, wobei der Trader stets einen Blick auf die „realen Werte“ der Firmen wirft und daher nicht um jeden Preis eine Aktie kauft, nur weil er für das Unternehmen selbst positiv gestimmt ist. Das auf Monatssicht zweistellig im Plus liegende Musterdepot weist insgesamt eine Performance von 291 Prozent auf. Das entspricht einem durchschnittlichen Anstieg von 29 Prozent pro Jahr. Bemerkenswert ist, dass aktuell alle 18 in dem Depot enthaltenen Aktien seit dem Einstieg eine positive Performance ausweisen.

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +288,9 % seit 12.06.2016

+49,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 19.521.523,65 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +28,7 Prozent