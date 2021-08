Die Bestseller-wikifolios im Juli

DAX und Euro Stoxx 50 treten seit mehreren Wochen förmlich auf der Stelle. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Im Bereich der Mid- und Small-Caps läuft die Kursrally munter weiter. MDAX, TecDAX und SDAX markierten im Juli neue Hochs. Dasselbe gilt für die großen Indizes in den USA. In diesem Umfeld kommt es an den Aktienmärkten umso mehr auf die richtige Auswahl der Depotwerte an. Dabei vertrauen die Investoren bei wikifolio.com vor allem den bewährten Kräften, wie der Blick auf die Anlegerlieblinge im Juli zeigt. Bei jedem der drei wikifolios liegt das investierte Kapital im Zertifikat bei über zehn Millionen Euro. Damit zählen sie generell zu den am stärksten nachgefragten wikifolio-Zertifikaten. Im Juli gab es zudem ein absolutes Novum: Zum ersten Mal in der Geschichte von wikifolio.com hat es ein Trader geschafft, gleich zwei Musterdepots unter den drei Anlegerlieblingen zu platzieren.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juli sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Juli (in Euro) GroDiVal TrendInvest +741,6 % (seit 07 .10.2013 ) 135 1.839.369,9 UMBRELLA + 1.436,4 % (seit 16.09.2012) 151 1.550.965,2 ForInc TrendInvest

+651,8 % (seit 10.12.2015) 191 1.059.568,7

Über 30 Prozent Jahresplus seit fast acht Jahren

Ein Grund für das nachhaltige Interesse der Anleger an den so beliebten Musterdepots ist ohne Zweifel die erfolgreiche Bilanz dieser Trader über einen längeren Zeitraum. Stefan Uhl ( Smyl ) hat bei seinem wikifolio GroDiVal TrendInvest in mittlerweile fast acht Jahren jedes Mal den DAX geschlagen und dabei im Schnitt eine weit überdurchschnittliche Jahresperformance von gut 31 Prozent generiert. Noch bemerkenswerter ist die Zahl beim Blick auf den maximalen Drawdown, der in der gesamten Zeit nicht über 36 Prozent geklettert ist. Neben vielen aussichtsreichen Aktien mit dem Fokus auf Wachstum, Dividenden und Value setzt der Trader zur Abdeckung des amerikanischen Marktes mittlerweile auch auf Exchange Traded Funds (ETFs). Zu Wochenbeginn wurde bei dem Depot mal wieder ein neues Rekordhoch markiert.

GroDiVal TrendInvest Smyl DE000LS9DDX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +755,0 % seit 07.10.2013

+56,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 13.169.115,09 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +31,4 Prozent

Es geht noch besser

Stefan Uhl hat gleich doppelt Grund zur Freude. Bei seinem seit Ende 2015 bestehenden wikifolio ForInc TrendInvest kommt der Trader bei einem vergleichbaren Maximalverlust nämlich auf ein Kursplus von durchschnittlich sogar 43 Prozent pro Jahr. Hier konzentriert sich Uhl auf Aktien von Firmen, die ihre Prognosen erhöhen bzw. übertreffen. Die größten Einzelwerte sind aktuell HelloFresh , IVU Traffic und S&T . Zusammen kommen diese drei Aktien auf eine Gewichtung von über 75 Prozent.

ForInc TrendInvest Smyl DE000LS9HXM7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +664,0 % seit 10.12.2015

+37,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 34.591.440,45 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +43,1 Prozent

Mit Branchen-Know-How zum Erfolg

Ausgezeichnet läuft es auch bei dem vor neun Jahren ins Leben gerufenen wikifolio UMBRELLA . Hier konnte der als Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie arbeitende Richard Dobetsberger ( Ritschy ) bei einem maximalen Verlust von nur knapp 35 Prozent eine durchschnittliche Performance von 36 Prozent p.a. erzielen. Mittlerweile nähert sich der Kurs des Depots auch wieder dem Allzeithoch aus dem Februar, auf das damals eine Phase der Korrektur folgte. Der Trader konzentriert sich bei seinen Transaktionen auf Aktien von Unternehmen mit einem seiner Meinung nach großen Innovationspotential. Dabei stehen die Bereiche Pharma und New Technology besonders im Fokus. Aktuell beinhaltet das Portfolio zwölf Titel, wobei die Top 3 allein schon auf einen Anteil von 45 Prozent kommen.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.522,6 % seit 16.09.2012

+114,2 % 1 Jahr 1,04 × Risiko-Faktor

EUR 14.883.742,33 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +36,0 Prozent