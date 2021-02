Nach den Quartalszahlen: Apple im Fokus

Die Aktie von Apple zählt bei den wikifolio-Tradern nach wie vor zu den großen Lieblingen. In insgesamt 1742 wikifolios (davon 595 investierbar) ist der US-Wert momentan vertreten. Die im Wochenverlauf vorgelegten Quartalszahlen des Unternehmens haben die Trader in ihrem Optimismus weiter bestätigt. Trotz eines Gewinnrückgangs konnten die Erwartungen der Analysten geschlagen werden. Nachdem jahrelang die starke Nachfrage nach immer neuen iPhone-Modellen die Ergebnisse gestützt hatte, nimmt nun die Dienstleistungssparte die Rolle des Wachstumsmotors ein. Hier stiegen die Erlöse im abgelaufenen Quartal um 19 Prozent, während es beim Geräteverkauf zu Umsatzrückgängen kam. Nun warten die Marktteilnehmer gespannt darauf, wie im Herbst die Einführung des iPhone 7 und der zweiten Generation der bislang nicht überzeugenden Apple Watch verläuft. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Tagen schon mal recht deutlich gestiegen.

Hannes Zipfel (“Hannes Zipfel”) hatte die Apple-Aktie bereits kurz nach Eröffnung seines wikifolios “Global Macro Multi Asset” im Oktober 2015 erworben und die Position in der Folge immer weiter vergrößert. Nach seinem bislang letzten Zukauf vor drei Wochen ist Apple mit einem Depotanteil von gut 12 Prozent nun der mit Abstand am stärksten gewichtete Einzelwert in dem ansonsten sehr stark über die verschiedenen Assetklassen diversifizierten Portfolio. Als Ziel gibt der seit über 20 Jahren in der Finanzbranche (u.a. als Aktienanalyst und Chefökonom) tätige Trader an, „auf Dauer positive Renditen zu erwirtschaften“. Bei einer Performance von rund 14 Prozent und einem maximalen Drawdown von knapp 11 Prozent hat das wikifolio gerade wieder die alten Hochs erreicht. Das wikifolio-Zertifikat (+5 Prozent) ist seit Anfang Mai investierbar. Zu den Apple-Zahlen lieferte der Trader einen äußert umfangreichen Kommentar. Dabei ging er u.a. auf das Zahlungssystem Apple Pay ein, das aktuell auch in Europa eingeführt wird: „Da Apple von jeder via Apple Pay getätigten Zahlung einen Anteil erhält (ca. 3%), birgt der Einstieg in die Welt der Zahlungssysteme erhebliches Profit-Potenzial für den Technologiekonzern und vergrößert die Unabhängigkeit vom stark zyklischen Hardware-Geschäft“. Auch Pokémon GO wurde angerissen: „Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Apple als Content-Anbieter von dem aktuellen Pokémon GO Hype mehr profitiert als Nintendo, da der japanische Konsolenhersteller nur 19% Anteil an dem eigentlichen Spielentwickler und Lizenzinhaber von Pokémon GO hält, Apple hingegen 30 Prozent aller Erlöse aus dem Spiel (In-App-Käufe) verdient. Analysten schätzen den Zusatzertrag auf ca. 3 Mrd. US-Dollar“. In seinem Fazit zeigt sich der erfahrene Finanzexperte von den Perspektiven des Unternehmen mehr als angetan: „Ich bin von der Zukunft Apples überzeugt und halte das Unternehmen auf Grund seiner Gewinnmargen, der Cash-Rücklagen und des Wachstums der Service- und Content-Sparte für extrem unterbewertet“.

Wilfried Schopges („diamant“), der ebenfalls seit mehr als 20 Jahre im Trading-Business unterwegs ist, hat Apple sogar schon seit März 2013 in seinem damals neu gestarteten wikifolio „Succestecbrands“ . Obwohl zwischendurch immer mal wieder Gewinnmitnahmen erfolgten, ist der Titel aktuell mit rund 6 Prozent Gewichtung immer noch eine der größten der insgesamt 26 Aktien in dem Depot. Und das dürfte wohl auch so bleiben, wenn wir seinen jüngsten Kommentar richtig deuten: „Auch wenn die Quartalszahlen etwas rückläufig sind, bleibt Apple ein Mikrokosmos mit immer mehr Servicegeschäft und tollen werthaltigen Produkten“. Für das wikifolio investiert der Trader „vornehmlich in Stocks/Aktien aus dem Technologie/Informatik Bereich“, was ihm nach gut drei Jahren eine Performance von über 100 Prozent bei einem Maximalverlust von rund 22 Prozent beschert hat. Das erst seit dem Herbst 2014 handelbare wikifolio-Zertifikat liegt immerhin mit 34 Prozent im Plus.

10 Aktien mit den meisten Trades (22.07-29.07.2016)

# Name ISIN TradingVolume All 1 Deutsche Bank DE0005140008 732.531,87 399 2 Commerzbank DE000CBK1001 200.124,14 288 3 Nintendo JP3756600007 524.841,87 252 4 Nordex DE000A0D6554 1.281.830,24 251 5 Apple US0378331005 306.342,91 248 6 Daimler DE0007100000 239.402,27 225 7 Adva DE0005103006 453.098,32 218 8 BASF DE000BASF111 1.937.250,40 209 9 Adidas DE000A1EWWW0 268.865,21 207 10 Elringklinger DE0007856023 644.555,08 207

