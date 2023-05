BASF: Günstig bewertet, aber noch ohne Schwung

Einen ganz konkreten Nutzen haben jetzt mehrere Unternehmen auf der Digital Farming Conference des Digitalverbandes Bitkom vorgestellt. Dabei ging es konkret darum, wie durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz der Bedarf an Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft verringert werden kann.

KI zum Schutz der Umwelt

Der Chemieriese BASF hat dort zusammen mit anderen Branchenplayern eine in den USA bereits eingesetzt und in Deutschland kurz vor der Einführung stehende Technologien präsentiert, mit deren Hilfe man Schädlinge effektiver und präziser bekämpfen kann. Durch an Traktoren angebrachte Kameras lässt sich damit zum Beispiel erkennen, ob sich Unkraut zwischen den Nutzpflanzen befindet, das dann statt einem breitflächigen Besprühen der Felder gezielt mit Pestizid besprüht werden kann. Weil Pflanzenschutzmittel oftmals Böden und Grundwasser belasten und zum Teil auch als gesundheitsgefährdend gelten, will die EU-Kommission ihren Einsatz bis 2030 halbieren. Mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz könnte dieses Ziel tatsächlich erreicht werden.