Bayer: Analysten wittern günstige Einstiegschancen

Glaubt man den Analysten, dann bietet das aktuelle Kursniveau tatsächlich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die insgesamt 18 bei aktien.guide hinterlegten Studien ergeben im Mittelwert ein Kursziel von rund 74 Euro. Damit hätte die Bayer-Aktie ein Potenzial von 37 Prozent. Zu den größten Optimisten zählen die Strategen der Citigroup, die den fairen Wert des Pharmakonzerns sogar bei 97 Euro sehen. Trotz eines „schwierigen Jahresauftakts“ haben die Analysten ihr „Kaufen“-Votum nach den Q1-Zahlen noch einmal bestätigt. Unter Druck geraten ist die Aktie wohl vor allem deshalb, weil bei der bestätigten Jahresprognose wahrscheinlich nur das untere Ende erreicht werden dürfte. Zudem belastet die deutliche Verschlechterung der Gewinnmargen im Pharmabereich im Startquartal.

Bei einem Kurs von ca. 40 Euro konnte sich der DAX-Titel zwar stabilisieren und zwischendurch auch mal bis auf 65 Euro erholen. Wirklich nachhaltig ist der Aufschwung bislang aber nicht. Nach enttäuschenden Quartalszahlen fiel der Kurs nun wieder bis auf 54 Euro zurück. Ist die Aktie damit ein Kauf?

Citigroup mit Kursziel 97 Euro

Die Folgen der Monsanto-Übernahme

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 7 und 8 auf Basis der nach den Zahlen jetzt noch mal leicht reduzierten Gewinnschätzungen für das laufenden Jahr erscheint die Aktie im historischen Vergleich attraktiv bewertet. Auch bei anderen Kennzahlen liegt die Bewertung aktuell unter ihren langjährigen Durchschnittswerten. Bemängelt wird allerdings oftmals die immer noch relativ hohe Verschuldung des Unternehmens, das seit der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Monsanto ständig mit negativen Schlagzeilen (Stichwort Glyphosat) zu kämpfen hat.

Trading-Sentiment

Bei den wikifolio-Tradern überwiegt dennoch der Optimismus. Auf Jahressicht waren 57 Prozent der insgesamt fast 4.100 Trades bei Bayer Käufe. In den vergangenen sieben Tagen lag die Quote sogar bei 72 Prozent. Insgesamt ist Bayer momentan in gut fünf Prozent aller wikifolios enthalten.

wikifolio-Trader setzt auf Dividenden und Wachstumschancen

So ist Bayer zum Beispiel in dem bei Investoren sehr beliebten wikifolio Nachhaltige Dividendenstars vertreten. Der umtriebige Trader Philipp Haas ( investresearch ) sucht hier gezielt nach Unternehmen, die bereits eine nachhaltige Profitabilität aufweisen und dazu ein gewisses Wachstumspotenzial besitzen. Zudem sollen die Aktionäre durch eine konsequente und nachhaltige Ausschüttungspolitik angemessen an den Gewinnen beteiligt werden. Bei Bayer musste die Dividende zwischenzeitlich zwar gekürzt werden, Anleger durften sich aber zumindest jedes Jahr über eine Ausschüttung freuen, wie folgende Grafik von aktien.guide zeigt:

Nachhaltige Dividendenstars investresearch DE000LS9BYR7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +242,3 % seit 19.07.2013 +7,3 % 1 Jahr 0,57 × Risiko-Faktor EUR 1.996.946,24 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +13,4 Prozent

