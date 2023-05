Top-Trade der Woche: 493,87 % mit Alphabet

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zum Trade der Aktie von Alphabet zu sehen! Registrieren Login

In Derixs (MasterBuy) wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Amazon-Aktie seit 2014 enthalten. Seither hat Derix den Wert regelmäßig getradet. Die letzten Zukäufe erfolgten Ende des Jahres 2022 in einer Kurs-Range von 77,5 bis 96 €. In der vergangenen Woche hat Derix einen Teil seiner Amazon-Anteile bei einem Kurs von 93,03 € verkauft und mit der Performance von 241,89 % den Top-Trade der Woche erzielt. Der Trade machte 0,26 Prozent des Gesamtvolumens des wikifolios aus.

Bernhard Derix ( MasterBuy ) trennte sich diese Woche gleich zwei Mal von Anteilen der Google-Mutter Alphabet . Der erfolgreichere der beiden Trades gelang ihm am Montag. Hier sicherte er sich den Top-Trade der Woche mit der beeindruckenden Performance von 493,87 %. Dass Derix ein Dauergast in diesem Format ist, liegt daran, dass er aktuell systematisch seine Alphabet-Beteiligung reduziert. Da er die Aktie seit 2020 im Depot hat, ist die Performance dementsprechend. Neun Teilverkäufe nahm Derix seit Februar 2023 bisher vor. Insgesamt machten diese Trades einen Depotanteil von 2,86 % aus. Nach den jüngsten Verkäufen ist die Aktie noch mit 7,1 % in seinem wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien gewichtet.

Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy DE000LS9H4G6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +268,3 % seit 05.09.2014 +9,1 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor EUR 300.261,92 Investiertes Kapital

Das wikifolio von Bernhard Derix umfasst derzeit 34 Einzelaktien und einen Cash-Anteil von 10,9 %. In den letzten Wochen hat Derix die Cash-Quote von Bigplayer Zukunfttechnologien kontinuierlich erhöht. Am stärksten gewichtet sind die Aktien von Nvidia, Alphabet und Amazon. Seit dem Start im Jahr 2014 konnte Derix einen beeindruckenden bisherigen insgesamten Wertzuwachs von 269,7 % verbuchen. Das bedeutet, dass die durchschnittliche jährliche Performance bisher bei 16,1 % lag.

Die 5 Top Trades der Woche

# wikifolio verkaufte Aktie Performance 1 Bigplayer Zukunfttechnologien Alphabet (A) 493,87 % 2 Aktien-Werte und Trading 3U Holding 168,67 % 3 Intelligent Matrix Trend Hensoldt 111,58 % 4 Bigplayer Zukunfttechnologien Netflix 76,78 % 5 Nebenwerte Europa Knaus Tabbert 53,26 %

Ranglisten-Kriterien Für die Rangliste der Top Trades wurden nur Trades von langfristig erfolgreichen wikifolio mit einem investierten Kapital von mindestens 50.000 Euro berücksichtigt. Erzielte ein Trader im Betrachtungszeitraum mehrere Top Trades mit dem Verkauf derselben Aktie, wurde nur der beste dieser Trades für die Rangliste berücksichtigt.