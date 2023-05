Top-Trade der Woche: +478,9 % mit Alphabet

In Derixs (MasterBuy) wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Amazon-Aktie seit 2014 enthalten. Seither hat Derix den Wert regelmäßig getradet. Die letzten Zukäufe erfolgten Ende des Jahres 2022 in einer Kurs-Range von 77,5 bis 96 €. In der vergangenen Woche hat Derix einen Teil seiner Amazon-Anteile bei einem Kurs von 93,03 € verkauft und mit der Performance von 241,89 % den Top-Trade der Woche erzielt. Der Trade machte 0,26 Prozent des Gesamtvolumens des wikifolios aus.

Letzte Woche gelang Bernhard Derix ( MasterBuy ) mit dem Verkauf von Alphabet -Aktien in zwei Tranchen eine Performance von +469,63 % bzw. +493,90 %. Diese Woche verkaufte er Anteile der Google-Mutter mit einem Gewinn von +478,90 % In Derixs wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Alphabet-Aktie seit 2020 enthalten. Nach den jüngsten Verkäufen ist die Aktie noch mit 7,2 % im Depot gewichtet.

Mit dem dritten Top-Trade in Folge zeigt Bernhard Derix, wie sehr es sich lohnen kann, in Aktien zu investieren. Mit der richtigen Strategie und einem guten Gespür für den Markt können Trader wie er hohe Renditen erzielen. Wer von seiner Erfahrung profitieren möchte, kann sein wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien verfolgen.

Die 5 Top Trades der Woche

